歷史經驗：Fed最後一次升息布局 墜落天使債券指數收穫豐

台新投信表示，儘管Fed預估2023年將升息至5-5.25%，且2024年才有機會降息，但市場價格多已反映升息資訊，而若未來失業率上升，或經濟明顯放緩，Fed鷹派論調可能再次收斂，有利Fallen Angel債券漲升行情。因為根據歷史經驗，在Fed最後一次升息布局Fallen Angel債券指數，持有一年後報酬率有機會來到二位數。目前美國Fallen Angel債券的價格都已大幅低於過去十年的平均值，相對債券100元的票面價格明顯折價，正是逢低布局最佳良機。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，Fallen Angel債券(墜落天使債券)專指原來為投資級債，後來遭到降評為非投資等級債，導致債券遭超賣，引發價格下跌，偏離其應有價值，而根據歷史經驗，在降評後平均約6個月價格將完全回復，使得FallenAngel債券浮現價格成長反彈的機會。雖然美國企業槓桿、利息保障倍數仍維持相當健康的位置，但經濟增長放緩，通膨逐漸壓縮獲利表現，企業降評活動逐漸增加，高盛預計，2023年Fallen Angel債券金額將達600億美元，投資機會大增。

李怡慧表示，目前10年期美債與3個月美債利差呈現倒掛，依過去歷史經驗，當美債10年與3個月利率倒掛後，FED接近升息終點或準備開始降息。雖然目前通膨仍高於FED目標，2023年降息機會較低，但Fed有望持續放緩升息，對債券市場為正面。中期而言，FallenAngel債券收益率和利差皆具吸引力，即使經濟放緩使未來美國非投資等級違約率上升，但因FallenAngel債券近90%投資在BB，過去平均違約率僅有0.6%，違約風險不高，收益率足以彌補損失。操作上建議彈性分批布局，分散市場波動風險。