2/15【早晨財經速解讀】高於預期!元月CPI年增6.4% 炒短線?巴菲特Q4重砍台積電!

美國股市周二漲跌互現，美國1月通膨有所降溫，但仍高到足以讓聯準會（Fed）繼續升息。不過，投資人似乎因經濟衰退疑慮減輕而對升息感到放心。

道瓊工業指數下跌156.66點，收在34,089.27點，跌幅0.5%。標普500指數小跌1.16點，收在4136.13點，跌幅不到0.1%，回吐了稍早的漲幅。

以科技股為主的那斯達克綜合指數逆勢上漲68.36點，收在11,960.15點，漲幅0.6%。

對貨幣政策預期敏感的2年期美國債券殖利率從周一的4.534%攀升至4.620%，達到去年11月以來的最高水準。

貨幣市場押注今年Fed至少還會進行兩次25個基點的升息，到7月利率將達到5.28%的頂點。美國1月消費者物價指數（CPI）年增率為6.4%，不含食品和能源的核心CPI上漲5.6%，可第3季第3季通膨壓力仍在，也印證Fed官員強調進一步升息遏制通膨的論點。

Fed四位官員齊聲呼籲升息。費城聯邦準備銀行總裁哈克表示，他認為需要將利率提高至5%甚至更高。標普指數反而因此收復失地。里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金和達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根的鷹派發言也加重了投資人的焦慮。巴爾金說，Fed需要優先考慮抑制通膨，而非美國經濟成長的風險。Harris Financial Group的管理合夥人Jamie Cox論道：「似乎我們已經進入了市場對升息感到舒適的階段，因為對衰退的疑慮正在消散。」

2023年迄今為止，標普500指數上漲約8%，那斯達克綜合指數漲約14%。

在標普500指數的11大類股中，有七個收低，房地產股跌1.1%，必需消費品緊隨其後，下跌近1%。

非必需消費品股漲0.30%，受益於特斯拉大漲7.5%。巴克萊開始追蹤特斯拉股票即評為「優於大盤」。特斯拉在去年損失三分之二的市值後，今年迄今已反彈60%以上。

企業第4季財報也牽動美股漲跌。可口可樂公布上季營收增加7%，高於預期，但預告今年銷售額成長將放緩。可口可樂股價下跌1.7%。

萬豪國際集團（Marriott International）公布第4季業績優於預期，股價大漲4%。該公司表示，美國和加拿大的休閒旅遊需求在第4季保持強勁，盡管入住費用調漲，但觀光客仍增加了飯店支出。

波音漲1.3%，創逾一年新高，此前印度航空宣布將購買220架波音客機。

根據路孚特上周五公布的數據，在已經公布業績的標普500指數成分股企業中，近69%的獲利超過預期。不過，分析師原估第4季獲利將較上年同期下降2.8%。

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）周二公布上季大砍台積電ADR持股多達86%，形同錯失台積電ADR今年31.5%漲勢。

在波克夏依法（13F）在最後期限申報去年第4季持股之前，台積電ADR在正常交易時段上漲1.9%至97.96美元，今年來已上漲31.5%。

波克夏原本第3季買進台積電ADR共6,010萬股，第4季竟大賣5,180萬股，砍到只剩下829萬股，持股價值剩下6億1,770萬美元，減碼幅度多達86%。

波克夏在台積電ADR持有者的排名也由第一退到25位。

波克夏仍是蘋果最大股東，上季小幅加碼蘋果約33.4萬股至8億9,510萬股，持股價值高達1,163億美元，占蘋果流通在外股票5.6%。蘋果也是波克夏最大持股，占投資組合比率高達39%。