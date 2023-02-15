台股雙軋 電金傳族群齊漲

美股四大指數13日漲逾1%，激勵昨（14）日台股開高走高，在電金傳齊漲下，指數終場大漲110點、收15,654點，為近八個月新高，漲幅0.7%。法人指出，在台股雙軋行情啟動下，預期將助推指數上攻萬六。

昨天股匯齊揚，新台幣匯率終場升值2.3分、收在30.215元，終止連八貶，總成交量為12.955億美元。

台股昨日在電子、金融、傳產等三大類股齊步上漲的帶動下，大盤開高收高，終場大漲百餘點，盤中最高來到15,669點，創本波反彈來、近八個月新高。昨日收盤15,654點，同樣是近八個月新高，成交量1,817億元。

盤面上，觀光、航運、金融保險、光電、電子零組件等族群表現強勢，其中以觀光類股指數大漲3.8%最為亮眼，航運股指數也上漲2.2%，成為盤面上最強勢的兩大類股。

兔年新春開紅盤以來，台股啟動軋空手、軋空單等雙軋行情，如融資餘額由年前的1,517億元增至昨日的1,577億元，增幅3.9%，顯見隨指數不斷彈升，原先場邊觀望的投資人被迫不斷追進。

同期間融券張數由54.29萬張減少至53.03萬張，減幅2.3%，顯示年前仍處於相對高檔的融券空單，隨指數持續上揚而不斷被迫回補，更助推行情走揚。在「資增券減」的雙軋行情持續發酵下，法人預期後市行情將上攻萬六。

籌碼面來看，昨日三大法人買超94.62億元，外資期貨淨多單增加115口至12,379口，現貨買超87.29億元，買超包括群創、友達、華航、國泰金、鴻海、長榮、聯電、寶成、台積電、日月光投控等個股，期現貨同步做多；投信買超15.58億元，自營商賣超8.26億元。八大公股行庫進出方面，則賣超27.2億元，由買轉賣。

富邦投顧董事長蕭乾祥分析，投資人在高檔仍相當謹慎，盤面由有題材的個股輪動表現。