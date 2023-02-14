台股反彈逾3,000點 保守派法人基於兩點提出示警

台股去年10月25日殺至12,629點低點後，已反彈逾3個月、約3,000點，保守派法人示警，本波無基之彈已逼近窮弩之末，建議增持高殖利率股，並維持原先看法，今年將先蹲後跳，低點下探萬二，年底高點看14,500點。

就全球股市本波表現來看，投顧法人分析，今年漲幅前段班為費半指數、那斯達克指數、韓股、台股，幅度分別達19%、12%、10%、10%，但這四個股市恰好為去年表現墊底者，意味今年純粹上演跌深反彈行情。

同時，四大指數成分股今年預估獲利普遍顯著衰退，且台股與韓股衰退幅度更達二成以上，反觀今年預估獲利逆勢增長的東協市場，今年表現敬陪末座名，更彰顯本波反彈無關基本面優劣，國際資金今年大幅回補台股與韓股，並微幅調節東協股市，只是著眼於跌深行情的短期操作。

法人指出，通膨走緩支撐市場氣氛轉佳，台股隨美股展開本波反彈，期間歷經去年第3季、第4季財報考驗，但未來一年獲利展望持續遭到下修，使股價與基本面背離行情已延續逾3個月，預期本波恐於2月底前逼近滿足點。

雖然股價總是領先基本面約3至6個月落底，目前市場樂觀預期基本面下半年復甦、明年大幅增長，但以預估今年台股獲利衰退逾二成，加上經濟恐步入衰退，目前預估本益比已逼近16倍，超出長期平均水準14倍，意味股價相當程度過度反映樂觀預期。

法人評估，本波全球股市反彈相當程度來自空單回補，因為CBOE選擇權put/call ratio已由年初120%降至目前60%，但此數值已逼近50%以下歷史極端值區域，意味接下來的空頭回補力道將逐漸消退。

法人研判，本波無基之彈已逼近強弩之末，除達到預設反彈滿足點15,600至16,300點附近，主要基於「股價與基本面的背離」以及「空頭回補的力道」已逼近臨界點，建議投資人增持高殖利率類股。