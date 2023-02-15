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就市論勢／生技車電綠能 分批布局

經濟日報／ 吳胤良（群益店頭市場基金經理人）
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

美國聯準會（Fed）本次決議將聯邦基金利率由4.25~4.5%調升至4.5~4.75%，此次升息幅度從2碼縮小至1碼。聲明稿中首次提及本輪通膨上行速度有所緩和，對市場傳遞升息已近尾聲訊號。

雖然市場預期Fed升息接近尾聲，但隨後公布的美國1月非農就業表現強勁，引發市場對於Fed放緩速度的疑慮，美國10年期公債殖利率也由3.4%提高到3.6%，加上美股自1月來漲幅已大，使得市場在此進入震盪的機率提高。

台灣2022年第4季GDP初值，較2021年第4季衰退0.86%，低於主計處於2022年11月預期的成長1.52%。表現低於預期，主要受到出口衰退影響。

但隨外銷產業庫存調整有望於2023上半年陸續告一段落，下半年外需回復成長可期，而內需在疫後消費仍未滿足下，可望持續有所表現，預期台灣2023年GDP成長可望呈現前低後高。

投資建議

台股2023年以來一路呈現往上攻勢，主要還是隨美股同步往上。基本面上，雖出口在2023年上半年仍面臨逆風，但下半年隨著庫存調整結束，以及新的產品周期啟動，預估可逐漸好轉。

內需則可在疫後解封下可持續成長，因此雖台股近期彈幅已大，仍建議後續應把握利空回檔機會，於相對低檔分批布局。產業方面可留意生技、解封受惠、原物料、汽車電子、綠能等類股表現。

美國聯準會 升息

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