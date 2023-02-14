台股收漲110.2點 三大法人買超94.51億元

台股今(14)日由觀光股、航運股等領漲，台積電（2330）、金融股也是上漲攻勢，大盤指數終場收在15,654.48點，上漲110.2點，成交量1,776.59億元；三大法人買超94.51億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超87.29億元，投信買超15.47億元，自營商賣超（合計）8.25億元，其中自營商（自行買賣）買超1.6億元，自營商（避險）賣超9.85億元。

台股早盤以15,584.74點開出，盤中高點15,669.63點，台積電收545元，上漲4元，聯電（2303）、大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、創意（3443）、國巨（2327）等都收紅，觀光股領漲，金融股也出現強勢，航運股同屬強漲指標，終場指數收在15,654.48點，創去年6月以來的新高。