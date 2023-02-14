法國巴黎銀：美Q1升至5.25％ 看好台灣金融、科技股

法國巴黎銀行今（14）日指出，預期美國聯準會第1季升息到5.25％，預期美國、歐元、日本2023年將陷入溫和經濟衰退，中國大陸迎來復甦，2023到2024年通膨預期將低於2022年。看好今年台灣、日本、韓國開始接棒南亞（1303）表現，建議投資人「有跌就是買進機會，未來等待一個機會」，點名台灣科技股將反彈、銀行類金融股也有機會，另外，美元走強應開始出手美元部位。

法國巴黎銀行指出，預期美2024年才會啟動降息，未來美國將因缺乏貨幣寬鬆，第2季陷入溫和經濟衰退，2024年經濟復甦力道減弱，長期經濟成長率低於水準，歐元區將跟進類似狀況。歐洲央行料將在第1季末將存款機制利率提高至3％，並於第2季開始實施量化緊縮。

至於中國大陸，其比市場預期更晚解除清零政策，可能使其2023至2024年經濟成長率低於水準，但在重新開放後將開始反彈。整體而言，法國巴黎銀行財富管理預期美國、歐元區與日本將在2023年陷入溫和經濟衰退，而大陸則迎來復甦。

此外，由於勞動市場緊俏，全球薪資將維持於高水位，因此黏性通膨將持續一段時間。不過，全球總體通膨正在改善，法國巴黎銀行財富管理認為2023至2024年的通膨預期將低於2022年。

法國巴黎銀行指出，財管客戶已經逐步進場布局，因今年股票投資建議從2022年高點賣出，轉至2023年低點買進，看好非美國股票，特別受惠美元見頂的中國大陸、歐洲以及日本股市。

至於今年是熊市還是牛市？法國巴黎銀行回應，相較過去第1季走低、第2季反彈歷史經驗，今年將轉為第1季表現好、第2季疲弱，市場已經反映美國軟著陸以及升息後利率維持不變，股市還有盤整機會，法巴靜待投資機會出現。

類股中，法國巴黎銀行看好美國的金融股、醫療保健股、雲端計算、串流電視；香港與中國大陸的科技股、保險類股、非銀行金融業、電動車與觀光旅遊股。以及歐洲股票的精品、汽車以及銀行類股。

對於南韓以及台灣股市，法國巴黎銀行今年特別點名看好，有機會接棒先前南亞表現，主要因中國大陸景氣復甦，有助提升周邊地區產業，包含南韓以及台灣，其中押寶台灣科技股以及金融股，認為半導體等庫存最壞時間點應該已經過去，銀行類的金融股夾帶穩定殖利率等優勢，值得關注。

法國巴黎銀行解釋，過去受到經濟衰退預期，壞帳上升，去年看衰金融類股，今年利空消息逐步消弭，升息循環利多因素加持，2023年還看好美國金融股、香港及中國大陸的非銀行金融業。

科技股開始走高，人工智能將成為推動這波科技股走高主要動力，短期將出現盤整，但殖利率向下有助於成長類股走高。

法國巴黎銀行指出，殖利率反轉可觀察美國景氣衰退，短綠可反映美國聯準會利率政策，長率則可反映通膨預期，預期短期型態正在改變。

美元上，法國巴黎銀行認為假設美元再度走強，可以出脫手中部份美元部位，中性看待美股，正面看待非美股市，金價目標價最高可看到每盎司2000美元。