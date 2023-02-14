觀光股漲翻天！這三大利多超給力 類股指數噴近五年新高

陸委會今宣布，2月20日將重新開放港澳人士來台自由行，觀光股領政策利多大紅包，多檔個股股價強漲，從餐飲股到飯店股，再到旅行社族群，遍地開花。市場看好，觀光類股近期利多頻傳，包括餐飲價格調漲、國際航班陸續復甦，如今宣布開放港澳居民來台自由行，對於未來重啟陸客來台也是正面訊號，帶動上市觀光類股指數一舉創下129.51點的波段新高，是接近五年來的新高位置。

觀光股無疑是近期多頭拉抬重心，不僅高價餐飲股在春節過後股價活蹦亂跳，飯店股、旅行社股也加入輪動行列，今日買盤瞄準亞洲藏壽司（2754）、美食-KY（2723）、新天地（8940）三檔餐飲股皆以漲停作收，另外，飯店股指標雲品（2748）股價飆升站上80元大關，漲幅超過9%，股價再創歷史新高。雄獅（2731）股價也勁揚，終場收漲3.5%。不僅上市觀光類股指數以上漲3.82%作收，上櫃觀光類股指數收盤更上漲4.35%。

法人表示，電子業庫存水位仍在高位，經濟前景尚未明朗，加上美將公布元月消費者物價指數數據，對美利率政策可能造成影響，使內需市場為主的觀光股成為資金避風港。國內餐飲業近期有漲價利多，不論對營收或是毛利率都將帶來正面效益，另外，港澳人士來台有助提升飯店業住房率，也將間接帶動餐飲業興盛，而市場也期待，未來兩岸觀光政策將釋放更多利多消息，主要是不論出境或是入境市場，大陸對台灣皆扮演關鍵角色，對於整體觀光業的復甦將是一大興奮劑。