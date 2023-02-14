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2022年券商複委託市場 開戶數及美股存股大增

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2022年券商複委託市場，開戶數及美股存股大增。永豐金證券/提供
2022年券商複委託市場，開戶數及美股存股大增。永豐金證券/提供

2022年全球金融市場大震盪，券商複委託成交量雖下滑，但包括開戶數、美股定期存股戶數及交易量均大幅成長。根據券商公會統計，去年全年複委託累計開戶數達380萬戶，美股定期存股戶數倍數攀升成交量創新高。永豐金證券說，股市震盪回檔吸引觀望投資人進場開戶，存股具小額、分散進場、紀律化等特色受投資人認同，推升開戶及存股熱；全球金融市場歷經一年修正，今年有機會迎來反彈上漲機會，可以運用存股佈局迎接新局。

根據券商公會統計，去年全年複委託成交量3.7兆元，較2021年減少約14.4%，仍位居歷年業績前三名；從交易產品別來看，交易量依序為美股占73％成交量2.7兆元、固定收益5,035億元占14%、港股1,850億元占5％。

永豐金證券分析指出，2022年在震盪行情中複委託市場仍出現三大亮點：開戶數成長、存股大增、固定存益交易增加，累計開戶數2021年突破305萬戶，去年底已達380萬戶，顯示愈來愈多一般投資人經由券商複委託投資海外市場，尤其以美股為主，投資人對美股的投資青睞，從存股的交易量及參與戶數倍增可見一斑。

永豐金證券表示，投資人參與美股存股目前可以採定期定股、定期定額兩種投資模式，豐存股-美股首開國內券商存股先驅，以中文在地數位化服務讓投資美股變成跟網購一樣親民，打開一般小額投資人參與美股國際領導企業的投資新視野，成為美股存股的領導券商。隨著投資人成長，豐存股的數位服務持續優化升級，2022年不僅每月扣款增到9日、並提供買入單筆加碼、庫存即時賣出等功能，以存股平台的數位服務優勢，讓投資人同時可以因應市場變化靈活調整交易。

根據券商公會的統計，去年全市場美股定期定股累計客戶數44,364戶、定額累計客戶數從2021年的10,843戶倍增至49,705戶，成長358％；合計美股存股成交量94億元，較前年大幅增長77%。

永豐金證券表示，2022年美股在回跌震盪，標普500指數跌幅約20%、那斯達克指數更下跌達30%，投資價值浮現，惟掌握最低買點並不容易，而存股具備紀律投資、風險分散、平均買進成本特色，投資人可以存股趁低檔累積部位，並掌握企業中長期成長契機。

存股 美股

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