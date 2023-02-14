台股上漲110點收15,654點 創七個月以來新高

台股今（14）日收盤上漲110.2點，收盤指數15,654.48點，成交量1,776.59億元；大盤指數創去年6月以來的新高。台積電（2330）收盤上漲4元，收盤價545元。

今日強勢族群以航運、觀光及光電類股為主，金融股今日也出現強勢而推升盤勢，國泰金、華南金、富邦金、兆豐金、新光金、國票金、三商壽、安泰銀與統一證漲幅超過1%；今日成交金額大且走高者包括：創意、聯詠、長榮、國巨、凌群、創惟、欣興及材料-KY；成交金額大卻走勢疲軟有有：世芯-KY、美時、元太、M31、高力、合一、晶心科及王品。

第一金投顧說，投資人考量美國將公布新一輪CPI結果，如CPI結果優於預期，通膨壓力放緩，台股將有機會挑戰16,000點，此外，2月15日之前，波克夏將公布持股狀況，屆時將有助於台積電向上挑戰，也連帶推動台股走勢。

整體盤面，應關注1月營收亮眼表現，並持續月增或年增幅度尚未收斂的成⻑產業趨勢，或是評價偏低等族群伺機布局、車用、遊戲、ABF、綠能及觀光餐飲等類股；此外，近期生技產業受中國大陸限制藥品出口，短線上，相關製藥廠股價應聲走揚。本周持續觀察量能變化及波克夏持股台積電狀況、CPI數據及嚴控資金持股水位與風險管控。