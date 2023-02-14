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開放港澳人士來台自由行 華航、長榮航價量齊揚

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
華航（2610）、長榮航（2618）1月營收同創疫情來新高點，今（14）日再傳出好消息加持，陸委會宣布自2月20日起恢復港澳人士來台自由行申請。本報資料照
華航（2610）、長榮航（2618）1月營收同創疫情來新高點，今（14）日再傳出好消息加持，陸委會宣布自2月20日起恢復港澳人士來台自由行申請。本報資料照

疫後經濟加上春節旅遊旺季刺激航空業持續復甦，華航（2610）、長榮航（2618）1月營收同創疫情來新高點，今（14）日再傳出好消息加持，陸委會宣布自2月20日起恢復港澳人士來台自由行申請；台股今日開高走高，航空股同步高飛，華航、長榮航盤中上漲逾2%，成交量也擠進領先的前十大個股中。

華航1月營收149.78億元，創2022年以來單月新高，月增5.66%，年增5.07%，其中，1月客運收入因適逢春節旅遊旺季增至89.36億元，月增45.63%，年增1,217.99%；貨運收入52.77億元、月減27.01%。

長榮航1月營收151.79億元，同樣也是疫情以來新高，年增42.47%，其中客運營收101.86億，年增3,583.44%，月增25.68%，客運營收、整體合併營收皆為疫情以來新高，貨運則因適逢傳統春節前後的淡季影響，營收為36.12億元。

在邊境管制逐漸放寬下，陸委會今日宣布開放港澳人士來台自由行，自2月20日起恢復港澳居民來台申請，不用再以跟團方式來台，消息進一步激勵航空股的表現。

華航早盤以19.1元開出，一度拉升至19.55元，盤中漲幅2.91%，成交量逾4萬張，居盤中個股成交量第五大；長榮航以28.35元開出，一度拉升至29元，盤中漲幅2.48%，成交量逾3.6萬張，居個股成交量第八大。

長榮航 營收 華航 自由行

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