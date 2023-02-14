快訊

印度「抱牛節」：對抗西洋情人節的民族狂熱

今天西洋情人節 命理師：謹記十大華人送禮禁忌

獨／王金平批「促成郭柯配」亂講 稱：沒有一定支持誰

全球新興市場、亞洲不含日本與拉美股市 迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

美國聯準會官員近期再釋鷹派言論，市場對最終利率預期較之前有所升高，影響風險性資產表現，股市走勢波動再現。回顧過去一周全球股市資金流向，在央行鷹派訊息的影響下，美國、已開發歐洲與歐非中東股市過去一周資金呈淨流出狀態，其餘如拉丁美洲、亞洲不含日本及全球新興市場等地股市則迎來資金淨流入，資金流向分歧。

安聯投信表示，聯準會多位官員於過去一周相繼表示為持續致力於控制通膨，接下來仍可能有數次升息、意味著貨幣政策可能仍會維持緊縮一段時間，加上持續釋出的部分企業財報不如預期，市場氛圍轉趨審慎。回顧過去一周，美股四大指數單周皆走跌，從類股來看則是除能源股收漲外其餘大多承壓；全球其他地區股市如道瓊歐洲600、MSCI新興市場與亞股主要指數等也多連帶收黑，風險情緒偏向保守。

觀察股市基本面，安聯投信表示，隨著利率在升息後維持於較高水準一段時間後，預期對企業經營投資及家戶消費的影響將逐漸浮現。我們目前認為此波貨幣緊縮週期已多數反應在評價(P/E)上，但仍尚未完全反映於企業的獲利前景中，而在未來經濟下行或甚至衰退的背景之下，估計今年企業獲利仍有下修空間。

安聯投信表示，過去一段時間市場對聯準會升息腳步出現放緩反應正向、受到激勵，但考量目前勞動市場仍強勁、薪資螺旋壓力尚在，歐美主要央行可能不會如市場預期那麼快降息、按兵不動期間將維持更久；一旦高利率期間越拉長，對經濟影響程度就越大、衰退風險提高，故在投資上建議著重品質，因應經濟下行的環境，並降低投組波動風險。

台股部分， 安聯投信台股團隊表示，近期台股雖仍處於市場對庫存調整保持觀望、以及擔心下半年需求是否會出現不如預期等不確定性的觀望情緒中，但在盤勢上有被由半導體族群的領漲所逐步帶動。

安聯投信台股團隊表示，籌碼面在現階段對盤勢仍有正向支撐，主要原因包括了投資人對科技股的低持股，加上2022年經歷了極具挑戰的一年、基本面出現曙光，以及聯準會升息周期有望邁入終點等，均有望對科技股股價重回正向軌道帶來支撐。

安聯投信台股團隊表示， 以半導體指數為例，年初至今已上漲約兩成，但融資餘額卻是減少兩成，在法人持股部分仍有加碼空間，以及散戶等較凌亂的籌碼開始減少，如此狀況對台股籌碼面來說相對正向。

安聯投信台股團隊表示，從評價面來看，此時亦有利於布局。以半導體族群來說，目前的評價並不貴，因庫存調整有望在上半年完成，故出現拉回時便可視為長線買點；此外，由於目前市場是以downcycle的角度看待評價面，若市場未來逐步回到正軌、往upcycle方向前進，評價面也會有上調空間。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管近期台股整體基本面仍處在庫存調整階段，但隨著利空鈍化，接下來有望逐漸回歸公司與產業的長期基本價值；而在半導體等族群的正向表現帶動下，後市有望維持偏多格局。

台股 美國聯準會 半導體

延伸閱讀

選00878是怕賺太多？他不解問：高股息ETF表現好卻得貼息

就市論勢／高速運算、AI概念 搶鏡

ETF競賽 得獎者出列

台股高息基金 有戲

相關新聞

美股收紅！台股開盤上漲40點 台積電開盤漲3元

台股今(14)日開盤上漲40.46點，開盤指數15,584.74點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價544元。

2/14【早晨財經速解讀】熊市結束?美CPI公布前美股大漲 巴菲特13F會續買台積電？ 木頭姐續押特斯拉！

台指期日盤下跌44點，收在15,533點；夜盤則呈現盤上震盪，再度挑戰15,600點，最高來到15,597點，美股開盤後四大指數小漲，美債十年期殖利率回落，台積電ADR也由黑翻紅，挹注台指期夜盤上攻動能，不過，市場仍觀望美國通膨數據。

三大主要債市 近一周續迎資金淨流入

美國1月非農就業數據高於預期、同期服務業指數也明顯成長，加上聯準會官員近期的鷹派談話、暗示利率仍可能高於市場預期，債市過...

港澳來台自由行開放在即 觀光餐飲股添柴火

外傳陸委會將於今（14）日說明「開放港澳居民來台自由行」相關事宜；法人指出， 港澳居民對台灣也不算陌生，開放自由行後，推...

AI概念股點將 台積電上榜

以史丹利（Edward Stanley）為首的摩根士丹利策略師團隊表示，因AI聊天機器人ChatGPT而爆紅的生成式人工...

譜瑞、廣達 瑞信按讚

Macbook面板產量下降，惟iPad、Macbook面板技術發展步調持續加速，瑞信證券看好相關規格升級將帶動相關供應鏈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦