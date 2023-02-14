全球新興市場、亞洲不含日本與拉美股市 迎來資金淨流入

美國聯準會官員近期再釋鷹派言論，市場對最終利率預期較之前有所升高，影響風險性資產表現，股市走勢波動再現。回顧過去一周全球股市資金流向，在央行鷹派訊息的影響下，美國、已開發歐洲與歐非中東股市過去一周資金呈淨流出狀態，其餘如拉丁美洲、亞洲不含日本及全球新興市場等地股市則迎來資金淨流入，資金流向分歧。

安聯投信表示，聯準會多位官員於過去一周相繼表示為持續致力於控制通膨，接下來仍可能有數次升息、意味著貨幣政策可能仍會維持緊縮一段時間，加上持續釋出的部分企業財報不如預期，市場氛圍轉趨審慎。回顧過去一周，美股四大指數單周皆走跌，從類股來看則是除能源股收漲外其餘大多承壓；全球其他地區股市如道瓊歐洲600、MSCI新興市場與亞股主要指數等也多連帶收黑，風險情緒偏向保守。

觀察股市基本面，安聯投信表示，隨著利率在升息後維持於較高水準一段時間後，預期對企業經營投資及家戶消費的影響將逐漸浮現。我們目前認為此波貨幣緊縮週期已多數反應在評價(P/E)上，但仍尚未完全反映於企業的獲利前景中，而在未來經濟下行或甚至衰退的背景之下，估計今年企業獲利仍有下修空間。

安聯投信表示，過去一段時間市場對聯準會升息腳步出現放緩反應正向、受到激勵，但考量目前勞動市場仍強勁、薪資螺旋壓力尚在，歐美主要央行可能不會如市場預期那麼快降息、按兵不動期間將維持更久；一旦高利率期間越拉長，對經濟影響程度就越大、衰退風險提高，故在投資上建議著重品質，因應經濟下行的環境，並降低投組波動風險。

在台股部分， 安聯投信台股團隊表示，近期台股雖仍處於市場對庫存調整保持觀望、以及擔心下半年需求是否會出現不如預期等不確定性的觀望情緒中，但在盤勢上有被由半導體族群的領漲所逐步帶動。

安聯投信台股團隊表示，籌碼面在現階段對盤勢仍有正向支撐，主要原因包括了投資人對科技股的低持股，加上2022年經歷了極具挑戰的一年、基本面出現曙光，以及聯準會升息周期有望邁入終點等，均有望對科技股股價重回正向軌道帶來支撐。

安聯投信台股團隊表示， 以半導體指數為例，年初至今已上漲約兩成，但融資餘額卻是減少兩成，在法人持股部分仍有加碼空間，以及散戶等較凌亂的籌碼開始減少，如此狀況對台股籌碼面來說相對正向。

安聯投信台股團隊表示，從評價面來看，此時亦有利於布局。以半導體族群來說，目前的評價並不貴，因庫存調整有望在上半年完成，故出現拉回時便可視為長線買點；此外，由於目前市場是以downcycle的角度看待評價面，若市場未來逐步回到正軌、往upcycle方向前進，評價面也會有上調空間。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管近期台股整體基本面仍處在庫存調整階段，但隨著利空鈍化，接下來有望逐漸回歸公司與產業的長期基本價值；而在半導體等族群的正向表現帶動下，後市有望維持偏多格局。