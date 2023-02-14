2/14【早晨財經速解讀】熊市結束?美CPI公布前美股大漲 巴菲特13F會續買台積電？ 木頭姐續押特斯拉！

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

台指期日盤下跌44點，收在15,533點；夜盤則呈現盤上震盪，再度挑戰15,600點，最高來到15,597點，美股開盤後四大指數小漲，美債十年期殖利率回落，台積電ADR也由黑翻紅，挹注台指期夜盤上攻動能，不過，市場仍觀望美國通膨數據。

在籌碼面，三大法人在現貨賣超78.06億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加793口至11,598口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加582口至12,264口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,712口至5,015口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在15900點，賣權未平倉最大量集中在15300點。全月未平倉量put/call ratio值由1.17降至1.08。VIX指數上漲1.31至18.69。整體選擇權籌碼面偏多。

巴菲特管理的波克夏公司，去年11月揭露在第三季買進台積電ADR，助攻台積電股價衝高，領台股收復萬五。本周最新13F持倉報告就要出爐，揭露去年第4季波克夏的動態，能否再成最強助攻員，受投資人關注。

台積超強一月！ 10天連假營運照樣雙增

上周，台積電公布1月分營收，適逢農曆10天連續假期，台積電單月營收仍刷新紀錄，繳出歷年同期新高。上周五台積電衝上545元，上漲5元，是去年6月以來的新高。

去年Q4台積電營收未達標，儘管獲利依舊亮麗，但台積電又在法說上坦言，第一季營運會季減14.1%至18%，令不少投資人提心吊膽，想不到財報出爐，令人驚艷。台積電1月營收2,000.5億元，月增3.9%、年增16.2%，成為最強一月。

Q1估季減14% 二、三月營收不妙？

台積電繳出超強一月，但許多投資人仍膽戰心驚，因為台積電在上次法說會說明，2023年第一季恐怕會季減14.2%。簡而言之，一月營收儘管優異，但整季恐怕仍難逃終端市場庫存調整命運。

新光投信董事長董事長劉坤錫接受媒體訪問就說明，過去台積營運表現，展望目標達成率高，且落差均不會太大。依據台積電Q1展望，2月、3月營收恐怕難逃滑落。

台積電預期，第1季因終端市場需求持續疲軟，以及客戶進一步庫存調整影響，季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元計，將季減14.2%。

什麼是13F持倉報告？

由於美國證交會(SEC)規定，資產管理規模超過1億美元的投資機構，必須在每個季度結束的45天內，向SEC提交持倉報告。包含持有股票名稱、資產價值、持有股數，都會全數揭露。

由於這些公司包含指標共同基金、避險基金、保險公司等，巴菲特管理的公司波克夏海瑟威，便是其一。當他們大量加碼或減碼一間公司時，往往會被市場視為重要風向球。

去年11月揭露的13F持倉報告，波克夏罕見買進台積電。外界推估，由於投入的資產規模將近50億美元，讓台積電ADR一口氣躍升為波克夏前十大持股，所以這筆投資很可能是巴菲特親自操刀。

劉坤錫認為，巴菲特去年第3季買進台積電ADR，第4季若能加碼，顯示股神看好台積電營運前景，對台積電股價有激勵效果。因此本周市場重頭戲，無疑是波克夏的13F報告。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

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