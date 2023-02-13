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下游硬體股持續去化庫存 法人點名留意四檔

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
技嘉展場示意圖。記者簡永祥/攝影
技嘉展場示意圖。記者簡永祥/攝影

電腦下游產業元月營收表現符合市場預期，投顧法人指出，受WFH退燒、俄烏戰爭、高通膨等因素影響，相關廠商持續調整庫存，毛利率承壓，但可逢低留意微星（2377）、技嘉、神基、廣達等具殖利率題材個股。

大型本國投顧根據上市櫃公司元月營收數據，出具最新評析報告指出，除宏碁、華碩外，其餘大部分符合預期，主機板、工業電腦次族群相對強勁，ODM廠符合預期，OBM低於預廠，主要是庫存調整因素。

法人指出，輝達、超微、英特爾第1季持續推出新產品，即使工作天數較少，但受惠中國大陸農曆年小旺季，估計整體營收僅季減約 3%，第2季庫存調整告一段落後，估計營收可望季增5%至10%，基於存貨調整比其他快，獲利可望回升，建議留意微星、技嘉等高殖利率及電競比重高個股。

工業電腦一般落後景氣半年，去年第4季營收成長開始放緩，今年第1季工作天數減少，加上遞延訂單出完，法人估計營收季減17%，年增幅縮小至個位數，第2季逐漸進入旺季，營收可季增5%至10%，年增幅亦為個位數，可留意高殖利率且低本益比的神基。

電腦組裝代工廠第1季步入產業傳統淡季，且全球仍受通膨影響，預估整體筆電出貨量將呈季減、年減，但 3月新伺服器平台陸續進入量產期，帶動雲端供應商換機潮，建議可留意伺服器比重較高，且以北美雲端服務提供業者為主要客戶的廣達。

營收 高殖利率 雲端服務

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