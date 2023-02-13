原物料股谷底已過 法人建議買進五檔

鋼鐵、塑化、水泥等原物料股元月營收大致符合預期，鑒於景氣谷底已過，大型本國投顧建議可逢低布局，點名大成鋼（2027）、華夏（1305）、台泥（1101）、亞泥（1102）、環泥（1104）等五檔優質個股。

投顧法人指出，工作天數減少、盤價較去年同期等因素，鋼鐵股元月營收呈現雙減，但下游拉貨轉強，部分廠商出貨量優於原先預期，後市需觀察農曆假期補完庫存後，中國大陸房市、基礎建設能否帶動實質需求回升，建議買進受衝擊較低、獲利維持高檔的大成鋼。

塑化產業元月營收符合預期，市況已有回升，但隨廠商普遍減產，終端庫存逐漸去除，五大泛用樹脂報價年初至今已見止跌反彈跡象，加上產能擴充幅度 趨緩、中國大陸解封後需求逐步復甦，預期第1季獲利可較上季改善，營運谷底已過，建議挑選PVC族群的華夏。

水泥產業方面，雖然元月營收略低於預期，但中國大陸推出具體刺激房市政策，將帶動水泥需求回升，至於台灣受惠台商回流、科技業廠辦需求不墜，內需保持強勁，整體而言產業谷底已過，推薦本業轉佳的亞泥、長線布局能源事業的台泥，以及本業、業外均好轉的環泥。