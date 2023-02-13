半導體產業反彈誰先受惠? 瑞銀：這三類最有望

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，在過去的一年中，亞洲半導體股表現欠佳。該類股在2022年大跌逾37%，在 MSCI AC 亞洲（日本除外）64個行業中表現第三差。這可歸咎於一系列不利因素，包括全球利率走高、中美地緣政治緊張局勢升溫以及週期性下行趨勢。

然而，好的一面是，市場正迅速消化過剩的供給。整個供應鏈中的公司都已下調平均售價（ASP），並採取措施降低庫存。隨著主要製造業重鎮的防疫限制措施放寬，庫存管理也從疫情期間的「以防萬一」（just-in-case）模式逐漸轉向「及時生產」（just-in-time）。總體而言，瑞銀認為供需動態將在2023年下半年改善。

受到上述預期的帶動，年初以來亞洲半導體股價出現反彈。自2022年開始下跌以來，然該類股仍跑輸整體亞洲（日本除外）指數。無論是從絕對值還是相對於整個亞洲，半導體類股估值都低於歷史平均水準。

瑞銀預計隨著去庫存穩步推進，且市場逐漸輪動至早週期受益者，亞洲半導體股的表現將在未來6至12個月轉佳。此正面觀點是基於瑞銀的以下預期：企業盈利料 將在2023年第2季見底，消費者終端需求回暖，並帶動營收增長在 2023年底逐步改善。

鑒於市場已大幅下調2023年盈利預測，再加上地緣政治不利因素減輕，目前看來盈利進一步下調的風險也可控。

瑞銀指出，經歷後疫情時代的擴張，半導體行業對於資本支出將轉為審慎，預計定價能力將有所改善，並帶動利潤率從 2023 年下半年開始強勁增長。特別是，記憶類股（佔亞洲半導體行業近 40%）在此期間應受益於上述反彈趨勢。

在記憶體晶片、晶圓代工和 IC 設計領域居領先地位的亞洲業者最有望受益於潛在反彈。此外，透過 MSCI 所有國家亞洲（日本除外）IT 指數，可體現瑞銀看好亞洲半導體前景的觀點。因為半導體股約佔該指數的三分之二，波動性較低且更為多元化。該類股盈利在2023年可能下降23%，2024年則有望回升 38%。