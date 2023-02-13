快訊

確診「0+N」不遠了？ 王必勝曝「推行好時機」

中重症+106例、54死！10個月大男嬰未接種疫苗 染疫五天亡

BA.2.75持續為國內主流株！驗出第二例XBB.1.5 皆加拿大入境

台股下跌42.37點 三大法人賣超77.55億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股終場收在15,544.28點，下跌42.37點，成交量1,764.99億元；三大法人賣超77.55億元。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股終場收在15,544.28點，下跌42.37點，成交量1,764.99億元；三大法人賣超77.55億元。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台股今(13)日開低，權王台積電（2330）下跌，聯電（2303）再失守50元關卡價，加上其他權值股不給力，大盤指數一度下滑至15,465.56點，終場收在15,544.28點，下跌42.37點，成交量1,764.99億元；三大法人賣超77.55億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超54.72億元，投信買超3.98億元，自營商賣超（合計）26.82億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.64億元，自營商（避險）賣超16.17億元。

台股今日以15,564.76點開出，盤中高點為15,569.99點，晶圓代工雙雄同步走弱，台積電收541元，下跌4元，聯電收49.75元，下跌1.05元，跌幅2.06%，聯發科（2454）、創意（3443）等都下跌，網通股台揚（2314）、生技股晉弘、AI概念股凌群（2453）等則是漲停，大盤指數以15,544.28點收盤，跌幅0.27%。

台股 三大法人

延伸閱讀

電子拉回生技抗跌 台股盤中震盪整理

台股早盤跌逾百點、跌破15500點 傳產、金融及生技類股撐盤

安聯投信：利多有助支撐科技股股價重回正向軌道

半導體族群點火 台股後市有撐

相關新聞

台股下跌42.37點 三大法人賣超77.55億元

台股今(13)日開低，權王台積電（2330）下跌，聯電（2303）再失守50元關卡價，加上其他權值股不給力，大盤指數一度...

權值股疲弱 台股跌42點收15,544點、台積電收跌4元

台股今（13）日收盤下跌42.37點，收盤指數15,544.28點，成交量1,764.99億元；台積電（2330）收盤下...

股神去年持股台積電是否異動 最晚15日揭曉

巴菲特旗下波克夏公司基金最晚將在美國時間周三15日前出具報告，市場關注關於台積電（2330）持股是否有所變動或持平維持相...

缺藥題材激勵 製藥廠中化、健喬股價開高走高

消炎止痛、抗生素、胃藥等藥品供應都傳出缺藥，激勵今天相關製藥廠股價表現，包括中化、健喬等多檔股價開高走高

搭上MWC順風車 這幾檔網通股來電

世界行動通訊大會（MWC）2月27日將在西班牙巴塞隆納登場，網通股搭上題材順風車，今（13）日成為盤面上抗跌指標，多檔個...

美股由強轉弱 拖累新興亞股表現

美國通膨預期上升，導致公債殖利率走高，美股由強勢轉入震盪整理，新興亞股也遭拖累，上周全面呈現下跌局面，以菲律賓下跌2.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦