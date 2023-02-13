台股下跌42.37點 三大法人賣超77.55億元

台股今(13)日開低，權王台積電（2330）下跌，聯電（2303）再失守50元關卡價，加上其他權值股不給力，大盤指數一度下滑至15,465.56點，終場收在15,544.28點，下跌42.37點，成交量1,764.99億元；三大法人賣超77.55億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超54.72億元，投信買超3.98億元，自營商賣超（合計）26.82億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.64億元，自營商（避險）賣超16.17億元。

台股今日以15,564.76點開出，盤中高點為15,569.99點，晶圓代工雙雄同步走弱，台積電收541元，下跌4元，聯電收49.75元，下跌1.05元，跌幅2.06%，聯發科（2454）、創意（3443）等都下跌，網通股台揚（2314）、生技股晉弘、AI概念股凌群（2453）等則是漲停，大盤指數以15,544.28點收盤，跌幅0.27%。