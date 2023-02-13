搭上MWC順風車 這幾檔網通股來電

世界行動通訊大會（MWC）2月27日將在西班牙巴塞隆納登場，網通股搭上題材順風車，今（13）日成為盤面上抗跌指標，多檔個股逆勢上漲，其中，友勁（6142）率先衝上漲停鎖死，台揚（2314）盤中大漲近7%，友訊（2332）上漲逾6%，耀登（3138）也大漲。

MWC月底將登場，台廠除個別參展的廠商外，同時也將設「台灣館」，大秀台廠的實力，網通股搶搭話題順風車之外，1月營收表現也佳，吸引資金青睞，成為強勢指標。

友訊1月營收14.35億元，創2018年以來新紀錄，年增20.55%，月增9.22%，將在MWC發表新產品與服務；耀登1月合併營收1.68億元，月減3.62%，年增31.80%，將在MWC展示高頻射頻技術商品化的成果，包括5G毫米波O-RU與ORAN驗證，及LEO低軌衛星等主題應用。

合勤控（3704）1月營收29.75億元，月增4.5%，年增 24%；台揚1月營收 4.48 億元，月增9.6%，年增69.13%。

台股今日開低，網通股抗跌，友勁衝上漲停11.65元鎖死；台揚開高一度拉升至44.65元，盤中漲幅6.93%；友訊上漲6.53%；合勤控上漲4.86%；耀登上漲4.59%。