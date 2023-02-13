晉弘視網膜AI輔助診斷軟體打進日本市場 股價飆漲停
智慧醫療公司晉弘（6796）視網膜AI輔助診斷軟體成功打進日本市場，激勵今（13）日股價跳空開高，以99.8元開出後直衝上漲停99.9元鎖死，距重回百元僅些微的差距，同時帶領生技股的表現。
晉弘宣布與日本丸紅（Marubeni）集團負責數位醫療保健事業的子公司Clairvo Technologies簽訂獨家銷售協議；Clairvo將在日本銷售晉弘的眼底攝影機搭配視網膜AI輔助診斷軟體。
晉弘表示，Clairvo與晉弘的合作已進行兩年，近期晉弘的視網膜AI輔助診斷軟體，通過日本認證機構審核並核發第二類醫療器材許可，讓雙方合作開花結果，Clairvo預計將產品銷售至醫療及長照機構；除日本市場外，東南亞市場也是另一個開發重點，多項產品正申請當地許可證。
晉弘早盤以99.8元開出，股價開高走高，一路衝上漲停99.9元，上漲9元，距重返百元僅0.1元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言