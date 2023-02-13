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晉弘視網膜AI輔助診斷軟體打進日本市場 股價飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

智慧醫療公司晉弘（6796）視網膜AI輔助診斷軟體成功打進日本市場，激勵今（13）日股價跳空開高，以99.8元開出後直衝上漲停99.9元鎖死，距重回百元僅些微的差距，同時帶領生技股的表現。

晉弘宣布與日本丸紅（Marubeni）集團負責數位醫療保健事業的子公司Clairvo Technologies簽訂獨家銷售協議；Clairvo將在日本銷售晉弘的眼底攝影機搭配視網膜AI輔助診斷軟體。

晉弘表示，Clairvo與晉弘的合作已進行兩年，近期晉弘的視網膜AI輔助診斷軟體，通過日本認證機構審核並核發第二類醫療器材許可，讓雙方合作開花結果，Clairvo預計將產品銷售至醫療及長照機構；除日本市場外，東南亞市場也是另一個開發重點，多項產品正申請當地許可證。

晉弘早盤以99.8元開出，股價開高走高，一路衝上漲停99.9元，上漲9元，距重返百元僅0.1元。

日本 軟體

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