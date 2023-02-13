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台股下跌21點 台積電開盤下跌1元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股今(13)日開盤下跌21.89點，開盤指數15,564.76點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價544元。

群益投顧說，結構上，面對上檔重大反壓，現階段市場追價仍顯謹慎。雖然指數格局持強，但近日反有較多個股呈現趨弱態勢。在上檔買盤追價仍顯謹慎下，短期題材股擇強操作守技術面操作應對。

上周五(10日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲169.3點、漲幅0.5%，那斯達克指數下跌0.61%，標準500指數上漲0.22%，費半指數下跌1.58%。

第一金投顧表示，美國勞工統計局將於本周二公布1月CPI數據，根據聯準會克里夫蘭分行利用每日原油價格、每週汽油零售價格所做的即時預測模型，預估1月CPI月增率為0.65%、年增率為6.48%；上周五美國勞工統計局則宣布更新季節性調整因素，影響範圍涵蓋2018年至2022年的CPI數據，去年12月CPI月增率因而由-0.1%上修至0.1%,年增率則為未經季節性調整數據，因此不受影響。

三大法人上周五集中市場合計賣超35.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超1.5億元，投信買超6.1億元，自營商(自行買賣)賣超12.6億元，自營商(避險)賣超27.2億元。

統一期貨說，外資上周五期貨增加932口，淨多單11,682口，十大特定法人賣出2,241口。週選支撐與壓力區落在14,500至16,000之間，P/C Ratio降至1.17，整體籌碼中性偏空看待。

CPI 外資

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