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永豐投顧：基本面轉折來得早 投資心態應偏多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

市場最擔心的是PC庫存嚴重可能遲遲無法消化完畢，然由近期聯詠及譜瑞法說釋放的產業訊息已看到曙光。在高階TV及筆電部分，可望在第1季消化庫存，第2季庫存恢復至正常水準。基本面轉折較市場預期來得早，投資心態應該偏多。

這波行情由美股帶動，美股上漲主要基礎來自市場預期3月為最後升息時點，可是1月美國非農就業大增51萬人，遠超過市場預期的18.5萬人，目前市場預期5月Fed可能再升息一碼，近期已有3位Fed官員發出鷹派言論，澆熄目前美股熱度，2月15、16日尚有達拉斯、紐約及克利夫蘭總裁將發表談話，在美股漲多情況下，留意短線降溫。

基本面有轉機個股，拉回再進：由近期法說會可得知，NB及IT方面高階應用有急單，傳產方面在中國大陸解封重新回到產業秩序下，氣動元件類股也回生產正軌，第1季應是產業最差季度，但記憶體、手機及成衣、鞋類、高爾夫球投等類股則仍在低迷的市況中，故擇股仍應謹慎，空手者等待股價適度回落再承接。

產業已見到曙光，在資金面，外資元月至2月9日買超2,447億元，金額看起來雖多，但跟2022外資賣超台股1.23兆元相比，目前回補金額只是冰山一角，在資金急遽進駐情況下，部分個股股價幾乎已達年度目標價位，故資金會尋找下個低位階或有題材個股，因此類股輪動快速，選股可在半導體、驅動IC、高速傳輸、伺服器、氣動元件及生技族群尋找標的。預估指數空間15,200～15,800。

美股 個股 基本面

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