2/13【早晨財經速解讀】美1月通膨成變數?為何蘋果沒有大裁員?慘!元月金控獲利年減六成
美CPI調權重 本周通膨聚焦
美國勞工部勞動統計局（BLS）10日發布的修正數據顯示，去年12月消費者物價指數（CPI）不降反升，11月和10月數據同步上修。BLS另調整CPI權重，最新改變可能給今年1月的核心通膨添增上漲壓力。
BLS也宣布調整CPI計算分類權重，從1月CPI報告開始實施。居住類成本占比調整為44.384%，比原先的43.008%提高，反映子項目房租的權重更大。交通類權重從17.737%減為16.744%。食物類權重從13.867%降到13.531%。
在此調整之前，摩根士丹利在內的一些經濟學家已上修預測。道瓊社調查分析師估計1月CPI年增率為6.2%。
元月金控獲利
國泰金（2882）、富邦金（2881）兩大壽險金控，2022年第四季同步大砍兆豐金（2886）、永豐金（2890）和第一金（2892）這三檔銀行型金控，法人認為，這三檔銀行型金控2023年優劣勢參半，壽險金控雙雄趕在2022年底先減碼，應是採實現部分獲利，2023年再做觀察或重新布局。
據各金控揭露，壽險金控雙雄均有佈局這三檔銀行金控，第一金額外多增中信金（2891）青睞，兆豐金則多增中信金、新光金（2888）持有。
2022年底四家壽險金控持有兆豐金水位351億元、季大減17%，另三家壽險金控抱第一金也季減18%、壽險雙雄握永豐金也季減25%，持股水位降幅、遠大於同期僅各季跌2.6%、1.9%及3.2%的股價跌幅，顯示多站賣方，又以壽險雙雄最明顯。
金控主管解釋，因壽險金控持有台股均是以市值（帳列金額）計算，會受個股股價漲跌影響，當股價下跌、市值自然縮水，但當市值的降幅、遠大於股價下跌幅度時，顯示業者減碼部位愈大。
法人說，兆豐金、中信金、第一金這三檔銀行型金控均具有海外曝險、外幣資產占比較高的特色，即便因美國高息將維持一段時間，將讓其資金成本較具優勢、淨利差減緩程度也較低，但需留意信用成本增幅影響獲利，也可能高於同業，等於優劣勢參半，獲利與風險並存。
此外，也因2022年股債雙空，讓銀行型金控下的子銀行資本適足率大舉下滑，也需留意銀行型金控，如兆豐金、玉山金（2884）在2023年可能的增資需求，都會讓銀行型金控評價面臨下修挑戰。
摩根士丹利發布報告說：「1月核心通膨應會再度上揚，顯示核心貨物通膨減緩停頓，以及計算方式調整使居住類成本升幅擴大。但我們認為，通膨減緩大趨勢不變。」
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