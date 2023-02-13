半導體族群點火 台股後市有撐

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股雖然仍在市場還處在觀察庫存調整狀況，以及擔心下半年需求是否會出現不如預期等不確定等觀望的情緒中，但走勢上卻有被近來半導體族群領漲所逐步帶動。

安聯投信台股團隊表示，就籌碼面來看，現階段對盤勢仍具正面支撐。主要理由包括：投資人對科技股的低持股，加上經歷辛苦的2022年、基本面的曙光，以及時序上有望步入美國聯準會終點，均有助支撐科技股股價重回正向軌道。

安聯投信台股團隊表示，以半導體指數為例，年初迄今上漲約兩成，但融資餘額卻是減少約兩成，在法人持股仍有加碼空間，以及散戶等較凌亂籌碼開始降低，此情境亦對籌碼面形成正面、穩定的力量。

安聯投信台股團隊表示，就評價面而言，亦有利布局。以半導體而言，目前評價並不貴，由於庫存調整有望於上半年完成，因此，有拉回便是長線買點。另一方面，由於目前市場是以downcycle的角度去看待評價面，一旦市場逐步回到正軌、往upcycle方向邁進，則對評價面亦有上調空間。

此外，安聯投信台股團隊表示，就總經環境而言，亦具正面支撐。雖然今年利率維持在較高水位的時間拉長，不過，若以已布局台股部位殖利率約在7%的表現水準，搭配評價面平均大概位在歷史中間水位，以及現階段產業環境仍處在downcycle、未來有望逐步朝upcycle等綜合來看，仍相對有利。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，回顧近期台股走勢，儘管整體基本面還處在庫存調整階段，但隨著利空鈍化，有望逐漸回歸公司、產業的長期基本價值，在半體體等點火帶動下，台股後市仍有望維持偏多格局。