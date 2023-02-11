《庫洛魔法使閃耀派對》現身新光三越中港店

台中庫洛迷久等了！為了慶祝動畫播出25年，《庫洛魔法使閃耀派對》即日起至3月7日現身台中新光三越百貨。五座全新戰鬥服拍照景、14米長小櫻畫框牆等10大拍照打卡點，要讓庫洛迷拍好拍滿。

台中也搶先推出超Q「小可杯子蛋糕」、抱枕及圍裙等近50種最新周邊商品，還有限量卡套、7款限定版卡牌，周周不同款，並搭配消費滿額限定送，好康多多。

《庫洛魔法使閃耀派對》全區分為故事介紹、拍照打卡點與商品銷售等三大區，其中超過14米的「小櫻造型畫框外牆」、展示著「動畫播放25年用插圖」，以及近3米高的「巨大卡牌造景」等十大拍照打卡點，保證讓台中粉絲拍不停。

現場還推出有著封印之鑰、夢之鑰、星之鑰、小可、斯比及小桃等6款圖樣的造型雞蛋糕、造型可愛指數爆表的「小可杯子蛋糕」，更有粉紅蕾絲戰鬥服造型圍裙，小櫻和小可造型抱枕等近50款台中快閃店搶先推出的周邊商品。