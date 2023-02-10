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漲多震盪 集中市場本周市值蒸發377.71億元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

台股今年來持續大漲，本周出現漲多後震盪格局。根據臺灣證券交易所統計，今(10)日發行量加權股價指數收盤為15,586.65點，較上周五(2月3日)的15,602.66點下跌16.01點，跌幅約0.1%，全體上市公司市場總值為48兆7,971.25億元，較上周五48兆8,348.96億元減少377.71億元，減幅約0.08%。

其他指數方面；台灣50指數收盤為12,141.85點，較上周的12,128.74點上漲13.11點，漲幅約0.11%；寶島股價指數收盤為17,833.75點，較上周的17,848.24點下跌14.49點，跌幅約0.08%。

產業別指數方面，漲幅以觀光類指數上漲3.38%為最大，跌幅以航運類指數下跌3.61%為最大，未含金融類指數下跌5.62點，跌幅約為0.04%，未含電子類指數下跌105.08點，跌幅約為0.59%，未含金融電子類指數下跌89.97點，跌幅約為0.61%。

本周集中交易市場總成交金額為1兆569.72億元，全體上市股票成交金額為9,949.26億元，股票成交量周轉率為1.59%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,667.95億元，占全體上市股票交易金額36.87%。

第二名，電子零組件類905.30億元，占全體上市股票交易金額9.1%。

第三名，生技醫療類715.16億元，占全體上市股票交易金額7.19%。

成交量周轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類9.73%

第二名，資訊服務類7.49%

第三名，電器電纜類4.14%

累計今年年初開盤迄今共21個交易日，集中市場總成交金額為4兆3,210.06億元，市場日平均成交金額為2,057.62億元，股票成交量周轉率為6.65%，股票日平均成交量周轉率為0.32%。

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