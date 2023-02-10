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台股活水來了！MSCI指數首季調整 台股權重兩平一升

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

台股今年來重獲外資青睞，累計呈現買超，如今又有機會引進新活水。明晟(MSCI)公司於中歐時間2月9日晚上11時(台灣時間為10日上午6點)公布本季相關指數調整，於3月1日開盤生效，當中台股在三大指數權重是兩平一升。

MSCI季度調整結果為，台股於全球標準型指數(MSCI ACWI)及新興市場指數(MSCI EM)權重維持不變，亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重上升0.03百分點，調整後權重分別為1.62%、13.97%及15.79%。其中，MSCI新興市場指數台灣市場權重是連四個季度調降後，首次持平。調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

臺灣證券交易所表示， 指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。未來證交所將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升臺灣國際競爭力。

台股 MSCI 新興市場指數

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