Fed放出最後的老鷹 今年美股債有機會齊揚

眾所矚目的2023年首次美國FOMC會議，聯準會（FED）如市場預期升息1碼，承認通膨初步放緩現象，永豐金證券策略分析師陳泓睿認為，FED明確表態升息終點似已不遠，幾乎確立債券市場殖利率高點已見，有利於債券價格繼續走揚，同時，美國就業市場表現強勁，經濟軟著陸的機會更高，股市中期反彈可持續，今年有機會迎接震盪大、但股債齊揚的一年。

通膨降溫但仍偏高，受房屋租金統計滯後影響，核心通膨仍舊堅挺，陳泓睿指出，美國消費者物價指數（CPI）及個人消費支出價格指數（PCE），去年下半年季增長率已出現快速降溫現象，目前季增率僅約0.8%左右，通膨若依去年第4季的成長速度推估，今年底的CPI跟PCE只有3.2%，若房屋相關通膨如市場預期反轉向下，CPI及PCE增長下滑的速度將更為驚人，甚至不排除下半季增率有機會出現負值，通縮的陰影將會浮現，屆時FED將開始承受必須立即降息的壓力。

展望今年，陳泓睿認為，FED升息已經確定即將告終，去年受快速升息影響的投資級債券今年將有價格修復的行情。貨幣政策對整體經濟的影響有滯後性，FED升息到4%以上對經濟的壓力在今年上半會明朗化，若是美國景氣在第2季仍舊保持成長動能，下半年為化解通縮疑慮開始降息後，股市將走出波段多頭行情，投資人可準備迎接震盪很大但股債齊揚的一年。

陳泓睿表示，鮑爾表態升息終點似已不遠，幾乎確立債券市場殖利率高點已見，債券的長期投資人可觀察十年期公債殖利率反彈至4%再開始進場。

股市方面，美國就業市場強勁，代表經濟軟著陸的機會更高，預期在下次FOMC會議前，股市中期反彈仍可持續，投資人短線上可留意近期開始反彈的科技股，及漲勢還較為落後的部分價值股；中期股市是否能確立多頭回升，需待4月份美股企業財報月，財報公告後揭露升息帶來營運成本增加對每股獲利（EPS）的影響及對股價的衝擊來確定。