八方雲集漲價題材發燒 股價飆漲停超車類股股后瓦城

八方雲集（2753）今（10）日股價表現反映漲價題材，盤中股價一度飆至240元，亮燈漲停，漲幅逾9%，股價與類股股后瓦城（2729）進行肉搏，雙方股價在伯仲之間，進行觀光股后爭奪戰。

八方雲集自2月13日起，將調整部分產品價格，包括鍋貼及水餃四款每顆調漲0.3元、兩款每顆調漲0.5元，平均漲幅約5%，這是八方雲集近一年多來二度漲價，公司表示，主要反映原物料上漲及基本工資調漲。包括雞蛋過去一年漲幅達30.45%，沙拉油、調理油過去一年也漲了11.83%，另外，豬肉和麵粉去年漲幅皆達6%，因此，不得不再度調漲售價。

八方雲集去年營收67.99億元，年增14.17%，創下歷史新高，前三季每股純益來到7.53元，法人估，八方雲集去年稅後淨利將逾6億元，每股純益在9.5元之上，逼近賺一個股本。2023年反應美國門市持續開展，以及芳珍蔬食加速展店，加上擺脫中國大陸與丹堤虧損包袱，全年營收可望站上80億元，年增近二成，每股純益可望來到12元。

瓦城1月營收6.52億元，寫下單月營收歷史新高紀錄，年增率高達67%，旗下各品牌春節皆繳出亮眼成績，尤其長達10天的農曆春節假期帶動聚餐需求，除夕至初七業績大漲30%，推升元月營收表現。

時序進入2月，餐飲業延續春節熱度，營收可望維持高檔。瓦城表示，新春團圓宴套餐及尾牙春酒專案皆延長至2月28日，隨著年後企業春酒需求加上228連假商機助攻，預期訂席將穩定熱絡。另，針對即將到來的西洋情人節，瓦城集結旗下六大品牌開賣三款季節限定的草莓飲冰品，將有助於提升客單價。