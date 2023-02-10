台美2023有潛力 布局「台美多重資產基金」時點到

今年雖尚有諸多風險因子干擾金融市場，但多數國家的經濟皆已自疫後逐步復甦，IMF在1/31公布最新經濟展望報告中，上修2023年全球GDP增長率至2.9%，其中美國今年的GDP獲上調、台灣則預估將成長2.8%幅度，顯示台美仍將是今年較具成長潛力的兩大市場。富邦台美雙星多重資產基金為網羅美國及台灣（成熟+新興），最具成長爆發力與主題商機的成長股，同時精選具長期增值能力，同時可對抗通膨之高息資產，在2023年市況相對動盪之際，是兼顧報酬與風險之攻守兼備的商品。

富邦台美雙星多重資產基金，自2022/12/7成立至今整體持倉水位約7成，各資產評價面及收益水準良好，但因市場經濟衰退風險猶存，故整體的投資情緒仍偏保守。預計2023年整體操作方向，收益型資產配置比重仍將高於成長股配置。

該基金經理人薛博升表示，收益型資產中，相對偏好的美國公債和美國特別股，優勢在於波動度低且收益率高，適合在目前震盪階段優先布局。收益型資產已涵蓋防禦性類股，如台灣高股息ETF、美國金融特別股等。相對地，台美成長股部分，將保持較積極的持股內容。

美股方面，以資訊科技、工業類股為主，醫療保健、非核心消費為輔；目前正值美台公布財報密集期，截至1/31為止，S&P500公布4成財報，整體企業獲利年增率衰退2.88%，但能源、工業與非核心消費等三大類股反而逆勢成長。儘管市場普遍預期半導體庫存去化要持續到第二季結束，但根據過往庫存天數開始下降科技股股價有望見底，觀察美國大型科技股庫存絕對金額2022年第四季開始小幅下降，目前估值處於歷史低位，優先布局今年獲利還能成長的科技股；工業類股則具備攻守平衡的特性，選擇終端應用在利基市場有深度布局的公司，看好剛性需求帶來業績的穩定性。

台股部分，1/12台積電（2330）2022年第四季公布財報，毛利率攀上62.2%，營益率52%，均優於財測，營運績效表現出色。全年獲利達1兆165億元，年增約70.4%。半導體行業雖然仍處庫存修正週期，但目前通路庫存已回到較健康水平，雖然大多公司仍將對終端需求有較保守展望，但是多數公司營收、股價已跌回疫情前水平，預期第一季業績有機會落底，判斷半導體供應鏈股價將有機會領先築底。佈局上以較早修正的消費性電子IC設計、晶圓製造、Data center、新能源科技等產業為主。

展望2023年，全球經濟正式進入後疫情高度波動的時代，該基金運用5大SMART流程，在質化與量化充分搭配的過程中，取得兼顧風險與報酬的最佳配置組合，並因應市況進行配置比重及標的組合之動態調整。此外，基金採用SAFETY策略，透過專業團隊判斷、獲取雙重增值機會。薛博升建議，該基金正是投資人在高度不確定的時代進行風險管控、長期投資的最佳投資工具。