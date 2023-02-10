2/10【早晨財經速解讀】美股止步 台積電ADR續漲2.5% 2023全球房市超級量縮 房價卻下不來？

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聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美股三大指數周四（9日）開高走低，終場收跌，原因是在美國30年期公債標售情況不佳後，美債殖利率上升，蓋過了美企上季業績表現強勁的影響。

道瓊工業指數下跌249.13點，跌幅0.73%，至33,699.88點，標普500指數下跌36.36點，跌幅0.88%，至4,081.5點，那斯達克綜合指數下跌120.94點，跌幅1.02%，收在11,789.58點。費城半導體指數上漲3.99點，漲幅0.13%，報3,059.62點。

美股周四開盤齊漲，因最新數據顯示，上周美國初請失業金人數較前值增加1.3萬人，至19.6萬人（經季節性調整後），高於預測的19萬人。在上周強勁的1月非農就業報告令市場震驚之後，如今失業金數據暫時緩解了市場對聯準會Fed）升息路徑的擔憂。

美債殖利率攀升

Albion Financial Group投資長Jason Ware表示：「今天美股開盤時有明顯的看漲傾向，但隨後公債殖利率上升，讓今天本來積極的市場失去一些動能。」他說，投資人也在消化聯準會（Fed）決策官員近期的發言。

美國30年期公債殖利率上升，此前財政部標售210億美元30年期公債，需求疲軟，這是本周發行960億美元公債中的最後一批。

Angeles Investments投資長Michael Rosen說：「隨著美債殖利率攀升，公債成為股票的合理替代品。」

由於投資人寄望Fed鷹派立場軟化並引導經濟軟著陸，美股在今年初取得令人振奮的成績。

如今市場押注Fed將在7月把利率升到5.1%的峰值，這與決策者的預測基本一致。

大型科技股漲跌互見 字母續挫低

Google母公司字母（Alphabet）延續前一日的跌勢，挫跌4.39%，拖累標普和那指下跌。標普11大類股全軍覆沒，其中通訊服務類股表現最差，跌2.19%。

其他大型科技股漲跌互見，蘋果跌0.69%，微軟跌1.17%，特斯拉漲3%，亞馬遜跌1.8%，Meta跌3%。

迪士尼收跌1.27%，儘管該公司上季獲利優於預期，並宣布裁員等措施，維權投資人Nelson Peltz不再追求董事會席次。

Salesforce上漲2.38%，因據傳避險基金Third Point持有該公司的股份。

百事公司上漲0.95%，此前公布的上季業績優於預期，美國藥廠艾伯維（AbbVie）上漲2.82%，因上季獲利優於預期。

輕奢品牌Coach母公司Tapestry上揚3.47%，因該公司公布了強勁的年度利潤預測。

路孚特數據顯示，目前超過一半的標普500指數成分股已經公布了上季財報，其中69%超出預期。

醫療設備製造商Cardiovascular Systems狂漲48.38%，因亞培（Abbott）表示將以8.376億美元收購該公司。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

指數 美國 標普 美股 Fed 科技股 聯準會

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