諾貝兒1月營收3.5億元 年增1.1%

藥妝通路諾貝兒（6844）今（9）日公布1月營收3.54億元，年增1.13%。諾貝兒指出，1月營收延續上月態勢，進帳受惠於消費者因應年節和連續假期的周期性採買和送禮需求，近期幾波低溫寒流也刺激年長族群的健康保健意識，成為推動營收的動能。

諾貝兒表示，中央大學日前公布1月消費者信心指數終止連四跌，國內經濟景氣、家庭經濟狀況等指標呈些微回升，代表短期內需升溫；「目前健康狀況」和「預期健康狀況」兩項子指標略升，顯示民眾在景氣不佳的大環境下仍重視自身健康。

諾貝兒是知名的丁丁連鎖藥妝母公司，董事長張振興表示，有鑑於消費者冬季對於心血管保健、皮膚保養產品有較高需求，2月份推出滿1500送150折價券以及滿額免費抽獎活動，卯力刺激買氣。在ESG的部分，公司去年與伊甸基金會合作義賣身心障礙者畫作杯墊，所得款項近日也將捐贈給伊甸，希冀在企業獲利的同時，也能為社會盡一份心力。

公司表示，農曆新年連續假期以來連日低溫，容易提高心血管急性病症發作的機率，連帶增強消費者的保健意識，諾貝兒透過丁丁連鎖藥妝門市觀察發現，血壓計和心血管保健預防相關的營養品在寒流期間熱銷，例如超臨界魚油，使用了二氧化碳流體萃取技術去除魚油中的重金屬、化學溶劑等不需要的成分，因此成為近年相當受到消費者青睞的保健產品。

至於納豆、紅麴等傳統大家耳熟能詳且常會選購的心血管熱門保健食品，丁丁連鎖藥妝則是提醒消費者，紅麴成分可能與降血脂藥藥效交互作用，消費者若未經諮詢醫師或藥師就食用，可能導致副作用提高，造成肝腎損傷，建議消費者選品前先諮詢店內專業藥師，減少用藥風險。

另一方面，寒冬低溫容易帶來皮膚乾燥、泛紅、龜裂、搔癢等問題，尤其部分年長者身體新陳代謝機能變差，皮脂分泌狀況改變，若疏於清潔，因而出現俗稱的「老人臭」或是「加齡味」。藥師表示，有些年長消費者想購買保濕乳液，希望舒緩皮膚症狀，於此同時，建議可適度加強皮膚清潔，減少皮膚上的角質堆積，可使其效果加乘。