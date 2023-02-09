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長榮航太將轉上市股價大漲逾半根停板 榮運同步強漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
長榮航太今（9）日股價開高，盤中漲幅逾半根停板，集團效應加上外資買超逾8.1萬張，榮運（2607）同步大漲。記者邱馨儀／攝影
長榮航太今（9）日股價開高，盤中漲幅逾半根停板，集團效應加上外資買超逾8.1萬張，榮運（2607）同步大漲。記者邱馨儀／攝影

長榮集團小金雞長榮航太（2645）已獲得證交所上市審議通過，最快3月中旬轉上市，董事長黃南宏表示，看好解封後航空業復甦，維修需求回溫，訂單能見度「5年以上不成問題」，今（9）日股價開高，盤中漲幅逾半根停板，集團效應加上外資買超逾8.1萬張，榮運（2607）也同步大漲。

長榮航太目前資本額35.28億元，去年全年營收118.47億元，年增23.19%；2021年每股純益2.5元，去年前3季每股純益已達4.07元。

長榮航太為國際知名飛機維修公司，主要業務包括位於大園廠區的維修事業體，及觀音廠區的製造事業體，並透過轉投資事業跨足發動機維修及結構複合材維修領域，提供機體、發動機及零組件等維修服務，客戶涵蓋全球40多家航空公司，累計重大機體維修超過3,000架次，發動機維修超過2,000具。

受惠於全球疫情趨緩，台灣出入境鬆綁，航空客運逐漸復甦，長榮航太飛機維修業務已排到第4季，看好解封後航空業復甦，維修需求回溫，訂單能見度「5年以上不成問題」；另外製造事業去年虧轉盈，今年將持續衝刺訂單，今年成長率高，預計年增率最少20～30%。

長榮航太最快3月轉上市，今日股價強漲，盤中一度拉升至94.4元，盤中漲幅5.39%；在集團效應下，榮運也是大漲攻勢，外資昨日買超榮運81,005張，早盤以27.4元開出，一度拉升至28.7元，盤中漲幅5.03%。

另外，長榮航（2618）以平盤29.1元開出，一度拉升至29.3元，盤中小漲；中再保（2851）也以平盤18.75元開出，盤中高點18.8元，低點18.65元，股價力守平盤；長榮（2603）以151.5元平盤開出，雖一度拉升至152元，但仍往下翻黑，盤中小跌；長榮鋼（2211）以53.8元平盤開出，盤中也是小跌。

長榮航 航太

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