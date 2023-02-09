ChatGPT人工智慧技術爆紅 法人上修全年伺服器展望

雖北美四大雲端服務商下修資本支出，市場預估全球今年伺服器出貨量從年增4%下修至1%，不過，根據大型法人機構出具的最新看法，隨ChatGPT等人工智慧技術（AI）不斷發展，資料中心和伺服器數量需求將擴大，產業將重返高成長軌跡，有利伺服器等產業營運。

分析師表示，北美四大雲端服務提供業者公告上季財報，各大廠雲端業務營收仍呈現季增，年增幅則有開始放緩的現象，其中，Meta及亞馬遜因全球總經環境趨於保守、陸續下修資本支出，下修幅度符合市場預期。

市場原本預估北美四大CSP業者2023年資本支出將年增5%的幅度，可能將下修至年增1%，主因Meta資料中心建置速度不如預期，今年原計劃啟用的四座（美國三座、丹麥一座）資料中心將遞延，影響資本支出約70億美元，但公司對人工智慧未來發展正向看待，因此北美三座資料中心將更改設計並同時支援AI及非AI雙架構，相關伺服器訂單預計遞延至2024年。

全球伺服器今年上半年因為客戶下修訂單，加上進入新舊產品交換期，預估出貨量年減3%，而下半年在兩大伺服器平台大量生產下，伺服器出貨量將轉為年增4% ，帶動伺服器供應鏈營收成長。

此外，ChatGPT及Bard人工智慧聊天軟體，將帶動未來伺服器需求；法人機構表示，微軟ChatGPT及谷歌Bard二大陣營，搶攻AI人工智慧聊天平台，兩者都是基於GPT-3模型開發，Bard注重訊息和知識的提供，而ChatGPT著重回答問題，且具自主學習能力。ChatGPT上線後短短五天內，用戶數就突破100 萬人，截至目前為止，每天使用人數逾1,300萬人。

由於人工智慧技術不斷發展，未來將會有更多人工智慧聊天工具和相關服務推出，以滿足不斷增長的需求。因此，資料中心和伺服器需求將持續增溫，以確保AI服務順暢運作，預估高規格伺服器需求將提升，整體伺服器市場產值有機會重返高成長軌跡。