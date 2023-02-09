解封題材激勵軍工股風雲再起 八貫領軍、漢翔也強攻

台股類股輪動，解封題材續熱下，激勵軍工概念股漲勢，今（9）日由八貫（1342）領軍上攻，早盤一度觸及漲停142元，盤中漲幅逾8％，漢翔（2634）跟進大漲，盤中漲幅逾4%，另外，雷虎（8033）、和成（1810）、寶一（8222）等也是上漲攻勢。

八貫1月營收2.46億元，因農曆春節假期影響工作天數，月減2.87%，但年增16.86%，為歷史同期新高，公司表示，第1季接單、產能持續滿載，第2季也不看淡。

八貫指出，第1季接單、產能持續保持滿載，營收有望與去年第4季表現相當，雖戶外休閒需求前景尚未明朗，但醫療、航太救生、軍工都較呈現攀升的情況，隨著產品組合結構優化，將有助營運表現穩健，第2季展望上，目前4月維持滿單，5月接單已近八、九分滿，6月持續接單中。

漢翔受惠國防訂單持續成長、民用航太市場需求回溫、儲能業務加入營運，法人看好，今年成長動能仍佳。

台股兔年開紅盤以來，類股仍呈現輪動，包括IC設計、生技、儲能、軍工股等都是市場青睞族群，大盤指數今日開低後跌幅收斂中，軍工股成為盤面上領軍抗跌族群。

八貫早盤以131.5元開出後一度拉升至漲停142元，不過並未鎖住，盤中漲幅8.88%；漢翔以36.15元開出，一度拉升至38元，盤中漲幅4.45%；寶一以27.25元開出後一度拉升至28.75元，盤中漲幅4.41%；和成以18.35元平盤開出後一度拉升至19.15元，盤中漲幅2.72%；雷虎以42.3元開出，一度拉升至44元，盤中漲幅2.96%。