00878規模衝上1500億 股債五五雙存迎戰2023年

上周美國聯準會（Fed）宣布升息1碼，符合市場預期，聯邦資金利率目標區間由4.25%~4.50%上升至4.50%~4.75%。目前市場預期今年3月、5月各升息一碼，使終端利率區間來到5.00%~5.25%的機率約為60%，同時市場也預期今年底有望降息，對於金融市場有望延續年初以來的動能，同時也是前進債市的好機會。

如何擬定「股債混搭」策略？國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠表示，隨著通膨下降、升息有望開始放緩，現在開始布局除了有債息收入外，甚至還有機會賺到價差，可關注具有「低波動、高股息」優勢的標的，最簡單的方式可以用定期定額執行，或以2月16日即將除息的兩檔股債ETF──國泰A級金融債ETF（00780B）與國泰永續高股息ETF搭配組合，以5：5的比重配置，兩者皆為季配息，有利為投資人打造穩健現金流。

根據臺灣集中保管結算所與Bloomberg資料顯示，去(2022)年00878規模增加超過千億台幣，單年流入金額位居全球ESG ETF第2名；截至2月4日，00878規模已超過新台幣1,500億元，受益人數達813,397人，持續締造佳績。

法人觀察，由於目前殖利率曲線明顯倒掛，且未來市場將經歷降息與殖利率曲線逐步回歸正斜率的過程中，「中天期債券」可享有較大殖利率回落空間，也暗示資本利得空間浮現，在現階段收益率相對高檔的環境下，可逐步布局債券資產。整體而言，2023年投資聚焦「股債雙存」，建議可搭配 ETF除息日前進場，有息收作為下檔保護，強化資產的耐震性。

國泰A級金融債經理人鍾郁婕表示，雖然最新公布的美國1月非農就業人口增加51.7萬人，遠高於市場預估的18.8萬人，顯示勞動市場成長強勁，為薪資通膨壓力降溫增添變數，帶動美債殖利率於近期彈升。但展望未來，目前眾多數據仍顯示通膨壓力持續自高檔回落，加上美國升息循環已進入末段，歷史經驗顯示，此時布局債市可參與未來漲升契機。

債券資產如何挑選？鍾郁婕分析，當前可聚焦「高信評」、「中天期」兩大關鍵，主要原因為2023年景氣預期將放緩，甚至有機會步入衰退，高信用評等公司的財務狀況與信用指標較佳，較能抵禦景氣下行風險，不易因經濟環境惡化而面臨公司倒閉等違約風險，安全性相對高，如信評A級以上的金融公司債會是不錯的選擇，主因這類發債公司大多為金融產業巨頭，企業體質穩健。

至於持債平均存續期間，主因目前長短天期殖利率處於倒掛，即長天期殖利率低於短天期殖利率，且目前的倒掛幅度為歷史高位，顯示長天期殖利率已大幅反應目前市場對於未來景氣下行的風險，長債殖利率已有所下滑，相較之下，中天期債券隨未來經濟回歸正常化，殖利率下行空間較大，未來潛在資本利得空間可期。

另外，存續期較短的債券，價債亦享有相對較低波動。在當前經濟環境仍未完全明朗的情況下，「高信評」、「中天期」標的可為投資組合增添「進可攻、退可守」的特性。。

以國泰A級金融債為例，追蹤彭博7-10年美元金融債精選指數，標的組成包含美國、加拿大、日本和澳洲等全球金融巨擘，截至2月3日，該指數的平均到期殖利率為4.71%，到期日介於7~10年，平均有效存續期間約為6.8年，是目前已發行的美元公司債ETF中，少數存續期間低於10年的ETF，代表該基金對利率變動的敏感度較低，債價波動相對小，適合投資人作為核心資產配置工具之一。