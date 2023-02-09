高力營收連續五個月攻頂 股價續飆新高
台股上市櫃公司1月營收陸續出爐，熱處理廠高力（8996）1月營收3.21億元，再創歷史新高，連續五個月攻頂，今（9）日股價開高走高，續創歷史新高，早盤一度拉升至238元，盤中漲幅逾8%。
高力元月營收3.21億元，連續五個月創新高，月增2.55%，年增71.84%，主因熱能產品業績較去年同期大增98%、板式熱交換器營業額較去年同期增加55.7%。
展望未來，受惠於硬銲型板式熱交換器市占率持續提升，高力預期，未來三年歐洲熱泵需求將高達3,000萬台以上，為全球硬銲型板式熱交換器供應市場帶來龐大商機。
高力股價早盤以222元開出，一度拉升至238元，股價續創歷史新天價，盤中漲幅逾8%。
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