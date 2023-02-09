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元大台股領航N 7千元逢低布局

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

「元大台股領航N」（020020），在2020年上市以來，報酬率領先大盤表現，2022年1月，股價來到7.99元波段高點，報酬率達60%，表現亮眼。後受到美元快速升息，外資大量賣股匯出影響，成分權重股台積電（2330）、聯發科、台達電等產業龍頭股價下跌修正，目前股價均線在新臺幣6.6 ~6.8元附近。

雖然外在環境多變數，元大台股領航N依然無損長期「領航」的實力。統計近三年台股領航報酬指數的平均報酬率與現金殖利率，分別為16.69%及4.54%，仍然穩穩領先加權報酬指數的11.84%及3.81%。

「元大台股領航N」挑選台股各個產業的龍頭股作為成分股，長期獲利穩定，目前成分股中台積電、聯發科、台達電、富邦金、鴻海、國泰金、廣達、中華電、大立光、台塑、長榮…等，皆是大家耳熟能詳、代表台股產業的企業。

「元大台股領航N」，100%連結臺灣指數公司編製的「特選台股領航報酬指數」(代號:IR0136)，股價與指數完全連動，理論上沒有追蹤誤差。目前一張約只要六千多元，具有低單價、免選股特性，投資人可透過指數投資追蹤15檔核心龍頭股票漲跌。

元大台股領航N可以解決一般投資人資金較少，無法同時購買多檔龍頭股票，或是沒有時間看盤選股的問題，透過指數的選股策略，將有限資金專注在各產業的龍頭股上，同時還成達到分散風險的效果。

投資手續費低，交易也非常方便。只要原有證券帳戶，就可以買賣，且交易稅僅千分之一。每年指數成分股之配息自動滾入指數再投資，可達複利效果。 ETN設有到期日及提前到期的機制，投資前宜詳閱公開銷售說明書。有興趣的投資人，請至元大證券ETN官網查詢。

台股 元大

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