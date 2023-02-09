台股電子族群 重返主流

美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出談話緩解升息疑慮，帶動美股收漲，台股昨（8）日多頭拿回發球權並由台積電領漲，電子族群重返主流，不僅成交量占比近七成創近三個月最高，並再現七千金；外資終止連二賣轉買超163.4億元，搭配投信、自營商等內資穩盤追捧，終場加權指數上漲217點收15,618點，站回5日線並攻克15,600點整數關卡，創八個月來波段最高。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧副總經理黃文清的看法，鮑爾談話顯示維持通貨膨脹降溫下，減緩激進升息的步調，研判通膨降溫確立，即使利率走高，市場資金寬鬆不變，成長股重啟漲勢；台股日K線拉出連二紅，再創波段反彈高點，土洋聯手作多，壽險資金、中實戶等也是穩盤主力。

就指數新春跳空重返年線至今漲幅約4.5%，相較融資餘額同期僅小增約2.7%來看，上檔潛在浮額相對輕微，並無造成籌碼多殺多疑慮；短線上，除了10 日MSCI明晟季度調整，觀察重點在14日美國公布的消費者物價指數（CPI），預估今年美CPI指數可逐月下降，通膨疑慮緩解，有助外資回補台股。

昨日加權指數在外資買超並對台積電大舉加碼104億元的帶領下開高走高，盤中指數最高15,631點、收盤15,618點，分別為去年6月28日與6月22日以來盤中與收盤最高，成交量增至 2,321億元為近三日最多；櫃買指數終場則上漲1.88 點收202.69 點，為去年6月13日以來最高，與加權指數同創八個月來最高，顯示資金行情持續。

觀察盤面，昨天電子類股重返主流，成交量占大盤交易比重上升至67.9%為去年11月10日以來最高，其中台積電大漲3.2%收540 元，市值也重返 14 兆元大關；盤面最特別的是在高價IC設計股強漲下，盤中一度增加祥碩、譜瑞-KY與世芯-KY三檔千金股至八千金，惟世芯終場沒能守住千元關卡，但也強漲5.1%收998元。

法人動向上，昨天三大法人同步買超共198.7億元，外資終止連二賣轉買超163.4億元，投信買超20.6億元，連八買；自營商終止連四賣轉買超14.6億元；八大公股行庫趁勢換銀彈賣超23.6億元，連二賣。