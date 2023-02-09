11家上市櫃公司 元月營收逆勢創高

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

邁入第1季淡季，加上適逢農曆年工作天數少的影響，截至昨（8）日為止，台股1月營收創新高家數僅11家，傳產優於電子，預估整體1月營收將較上月下滑，但有望連續23個月達3兆元以上。

事實上，上市櫃公司雖仍受終端庫存調整影響，但因蘋概供應鏈大本營中國大陸鄭州廠區已恢復正常生產，加上出貨提升，法人認為，1月營收雖將較上月衰退，但仍有機會繳出3兆元以上成績。

例如鴻海已公布1月營收為歷年最旺元月，並較去年同期大增逾48.1%，優於預期。PCB龍頭臻鼎-KY元月營收也創同期新高。

目前市場對電子廠出貨動能存有疑慮，未來上游IC設計族群將是觀察消化庫存重要指標，因PC等銷售狀況下滑，庫存調整持續發酵。不過，電子次產業網通方面，業者因Wi-Fi主晶片缺料解除，訂單滿足率已達90%以上，營運動能暢旺，業績淡季不淡，如智邦1月營收為同期創高。

至於傳產，由於1月農曆年是消費旺季，觀光、飯店、餐飲等產業都加班應對消費人潮，帶動業績向上，例如老爺知1月營收創新高。

台新投顧副總經理黃文清表示，大環境通膨持續、消費性電子產品進入庫存調整階段，進入淡季後，部分產業仍快速擺脫干擾，不但產能利用率提升，接單能見度也投向明年，使得營收創高股有機會躍居短線交投亮點。

至於截至昨天已公布1月營收近800家公司中，有11家創下新高，以月增率來看，寬魚國際、弘煜科、泰詠、王品、老爺知、滿心、德英、玉山金等均超過二成；材料-KY、鈊象、高力等，1月營收也較去年12月穩步成長。

以1月營收年增表現，寬魚國際、德英、高力、材料-KY、泰詠等年增超過五成；至於年增一成以上的個股，則有滿心、王品、玉山金、鈊象、老爺知等。

法人推估，至明日所有上市櫃公司全數公布1月營收後，創新高家數有機會來到約20餘家的水準。

營收 玉山金 王品

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