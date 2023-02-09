聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股多頭氣盛 再現七千金

經濟日報／ 記者林思宇／台北報導
高價IC設計股士氣如虹，台股一度出現「八千金」，惟世芯尾盤賣壓出籠，以998元收市，終場台股以「七千金」作收。（本報系資料庫）
高價IC設計股士氣如虹，台股一度出現「八千金」，惟世芯尾盤賣壓出籠，以998元收市，終場台股以「七千金」作收。（本報系資料庫）

台股昨（8）日大漲逾200點，高價IC設計股士氣如虹，譜瑞-KY、世芯-KY、祥碩盤中均衝上千元，台股一度出現「八千金」，惟世芯尾盤賣壓出籠，以998元收市，終場台股以「七千金」作收。

盤面上，高價IC設計族群僅股王信驊昨天表現相對弱勢，雖然盤中一度攻高至2,450元，但隨後壓回，收盤下跌10元收在2,345元，是唯一收黑的千金股。

聯發科、矽力-KY等高價IC設計股也都強勢，矽力強攻漲停價654元收市、大漲59元；聯發科漲逾3.7%，收744元。法人指出，半導體庫存調整多時，市場普遍期待短期內能出現急單庫存回補需求，促使資金簇擁IC設計族群，高價股更是台股人氣焦點，相關個股普遍勁揚，台股多頭氣盛。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

值得注意的是，受惠AI聊天機器人「ChatGPT」在全球掀起熱潮，市場看好創意、世芯等特殊應用IC（ASIC）、IP相關族群後續接獲AI相關開案量將大增，激勵創意昨天股價衝上漲停板925元收市，為掛牌以來新天價，居台股第九高價股，世芯股價也一度攻上1,010元。

即便世芯終場股價失守千元大關，以998元、上漲49元收市，但與創意距離千金股都僅一根漲停板內價差。法人看好，若AI聊天機器人話題延續，世芯、創意都有攻上千元能耐，台股有望朝「九千金」邁進。

昨天台股「七千金」依序為：信驊、大立光、力旺、旭隼、亞德客-KY、祥碩、譜瑞-KY。盤面上其他亮點還包括AES-KY以漲停價854元作收、上漲77元，為第十高價股。

法人認為，IC設計族群強勢上攻，後續若能維持穩定量能，有助台股人氣維持高檔，成為朝「萬六」邁進的主要動能。

IC設計 台股

延伸閱讀

對抗 ChatGPT Google 推出自家聊天機器人「Bard」

人工智慧機器人掀戰／Google對抗ChatGPT 將出「Bard」人工智慧聊天機器人

台股基金 表現亮眼

平衡型商品 攻守兼備

相關新聞

台股電子族群 重返主流

美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出談話緩解升息疑慮，帶動美股收漲，台股昨（8）日多頭拿回發球權並由台積電領漲，電子族群重返...

台股多頭氣盛 再現七千金

台股昨（8）日大漲逾200點，高價IC設計股士氣如虹，譜瑞-KY、世芯-KY、祥碩盤中均衝上千元，台股一度出現「八千金」...

11家上市櫃公司 元月營收逆勢創高

邁入第1季淡季，加上適逢農曆年工作天數少的影響，截至昨（8）日為止，台股1月營收創新高家數僅11家，傳產優於電子，預估整...

就市論勢／內需、觀光、生醫 可布局

美聯準會主席鮑爾雖然表達持續升息的可能性，但對通膨下行趨勢表達正向看法，投資人抱持鴿派思維，美股由科技股帶動大幅收高，台股昨（8）日開盤後即一路強攻收大漲，加權指數收在15,618點，上漲217點，漲幅1.4%，成交金額2,321億元。

LED業 最快下季回溫

上市櫃公司陸續公布1月營收，其中LED產業多數公司單月營收相對去年同期呈現雙位數下滑，顯示產業仍處於低潮，業者預期，回升...

台股10檔飆天價 生技股最夯、準千金股也進榜

台股今(8)日收在15,618.17點，創下今年來的新高，統計上市櫃公司中10檔收盤創下歷史天價，美時（1795）、保瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦