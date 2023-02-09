台股多頭氣盛 再現七千金

台股昨（8）日大漲逾200點，高價IC設計股士氣如虹，譜瑞-KY、世芯-KY、祥碩盤中均衝上千元，台股一度出現「八千金」，惟世芯尾盤賣壓出籠，以998元收市，終場台股以「七千金」作收。

盤面上，高價IC設計族群僅股王信驊昨天表現相對弱勢，雖然盤中一度攻高至2,450元，但隨後壓回，收盤下跌10元收在2,345元，是唯一收黑的千金股。

聯發科、矽力-KY等高價IC設計股也都強勢，矽力強攻漲停價654元收市、大漲59元；聯發科漲逾3.7%，收744元。法人指出，半導體庫存調整多時，市場普遍期待短期內能出現急單庫存回補需求，促使資金簇擁IC設計族群，高價股更是台股人氣焦點，相關個股普遍勁揚，台股多頭氣盛。

圖／經濟日報提供

值得注意的是，受惠AI聊天機器人「ChatGPT」在全球掀起熱潮，市場看好創意、世芯等特殊應用IC（ASIC）、IP相關族群後續接獲AI相關開案量將大增，激勵創意昨天股價衝上漲停板925元收市，為掛牌以來新天價，居台股第九高價股，世芯股價也一度攻上1,010元。

即便世芯終場股價失守千元大關，以998元、上漲49元收市，但與創意距離千金股都僅一根漲停板內價差。法人看好，若AI聊天機器人話題延續，世芯、創意都有攻上千元能耐，台股有望朝「九千金」邁進。

昨天台股「七千金」依序為：信驊、大立光、力旺、旭隼、亞德客-KY、祥碩、譜瑞-KY。盤面上其他亮點還包括AES-KY以漲停價854元作收、上漲77元，為第十高價股。

法人認為，IC設計族群強勢上攻，後續若能維持穩定量能，有助台股人氣維持高檔，成為朝「萬六」邁進的主要動能。