就市論勢／內需、觀光、生醫 可布局
盤勢分析
美聯準會主席鮑爾雖然表達持續升息的可能性，但對通膨下行趨勢表達正向看法，投資人抱持鴿派思維，美股由科技股帶動大幅收高，台股昨（8）日開盤後即一路強攻收大漲，加權指數收在15,618點，上漲217點，漲幅1.4%，成交金額2,321億元。
預期接下來金融市場仍可能受到美股財報、台股元月營收公布等消息面影響，由於去年第4季科技製造業處於庫存調整期，加上今年元月營業天數短，整體營收數據看法偏審慎，近期股價漲多，一旦營運數據保守未如預期，可能出現短暫股價震盪、漲多獲利了結賣壓等，不過，年後至今金融市場在資金行情簇擁下，整體股價再出現去年的絕望悲觀走勢機率低，股價逢回可視為中長線布局機會。
投資建議
隨著美股強勢反彈，市場對於美國經濟衰退預期降低，美國經濟偏向軟著陸，隨科技業庫存在年中調整告一段落，加上今年以來AI人工智慧、資安、雲端與運算等受到終端新運用需求帶動相關個股，再則受到電動車降價帶動需求支撐等，科技重啟新需求可望成為上半年科技股的續航力。
台股大盤呈現區間向上，資金也可望轉進布局受惠大陸解封與國境開放重啟的內需、觀光與生技醫療等族群，建議整體資金組合宜提高景氣率先進入回復期標的，或回檔布局低基期個股。
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