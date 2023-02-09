就市論勢／內需、觀光、生醫 可布局

美聯準會主席鮑爾雖然表達持續升息的可能性，但對通膨下行趨勢表達正向看法，投資人抱持鴿派思維，美股由科技股帶動大幅收高，台股昨（8）日開盤後即一路強攻收大漲，加權指數收在15,618點，上漲217點，漲幅1.4%，成交金額2,321億元。

2023-02-09 00:00