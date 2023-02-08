三大法人本月來同步買超最多的十檔個股

台股8日獲三大法人同步買超，加權指數大漲217點（1.4%)，收在15,618點。本月以來，聯電（2303)、台積電、友達、日月光投控等十檔個股獲得外資、投信及自營商三大法人同步加碼，股價表現都打敗大盤。

CMoney統計，本月以來，聯電、台積電、友達、日月光投控、康舒、元太、仁寶、新唐、中石化、彩晶等十檔個股獲得三大法人同步買超。同期間，這些個股股價表現優異，最高漲幅接近兩成，類股分布則以電子股為主，尤其是半導體族群占四檔最多，再來是光電股有三檔，傳產股則只有一檔。

在這十檔個股中，三大法人最愛聯電，六個交易日買超合計逾14.2萬張，推升股價同期間上漲3.4%，優於大盤同期間2.3%的漲幅。由於元月工作天數較少，聯電元月營收跌到近15個月的低點，但仍創同期次高，法人看好後市，因此大幅買超。

台積電則是本月來三大法人第二喜愛的個股，2月以來合計買超5.3萬張，股價同期間上漲3.4%。台積電元月營收仍未公布，市場預估第1季營收不會太出色，但下半年營運可望回溫。

雖然電子股整體來說仍面臨調整庫存的壓力，但法人已逢低布局指標個股，激勵股價大漲。在這些法人最近同步買超的個股中，以新唐大漲18.9%最強，再來是元太漲11.8%。投信尤其偏愛元太，買超力道強過外資。

另外，塑化大廠可望受惠於中國經濟解封帶來的需求回升，中石化股價搶先表態，成為這十大法人買超個股中唯一的非電子股，本月以來三大法人合計買超逾1.4萬張，股價漲幅也有2.4%。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，10日MSCI明晟將公布指數權重季度調整。在前次MSCI權重調整時，台股在MSCI亞洲除日本指數權重獲得小幅調升，本次若能連二升，有利於整體投資情緒。