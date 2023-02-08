快訊

慘！土敘強震逾1.1萬人罹難 日本311後死亡數最多地震

網憂台灣發生9級強震？ 專業人士：土耳其地震僅等同台灣震度5強

國中生研究罕病科展摘銅遭疑代筆 他親曝動機萬人朝聖跪了：唐鳳2.0

三大法人本月來同步買超最多的十檔個股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

台股8日獲三大法人同步買超，加權指數大漲217點（1.4%)，收在15,618點。本月以來，聯電（2303)、台積電、友達、日月光投控等十檔個股獲得外資、投信及自營商三大法人同步加碼，股價表現都打敗大盤。

CMoney統計，本月以來，聯電、台積電、友達、日月光投控、康舒、元太、仁寶、新唐、中石化、彩晶等十檔個股獲得三大法人同步買超。同期間，這些個股股價表現優異，最高漲幅接近兩成，類股分布則以電子股為主，尤其是半導體族群占四檔最多，再來是光電股有三檔，傳產股則只有一檔。

在這十檔個股中，三大法人最愛聯電，六個交易日買超合計逾14.2萬張，推升股價同期間上漲3.4%，優於大盤同期間2.3%的漲幅。由於元月工作天數較少，聯電元月營收跌到近15個月的低點，但仍創同期次高，法人看好後市，因此大幅買超。

台積電則是本月來三大法人第二喜愛的個股，2月以來合計買超5.3萬張，股價同期間上漲3.4%。台積電元月營收仍未公布，市場預估第1季營收不會太出色，但下半年營運可望回溫。

雖然電子股整體來說仍面臨調整庫存的壓力，但法人已逢低布局指標個股，激勵股價大漲。在這些法人最近同步買超的個股中，以新唐大漲18.9%最強，再來是元太漲11.8%。投信尤其偏愛元太，買超力道強過外資。

另外，塑化大廠可望受惠於中國經濟解封帶來的需求回升，中石化股價搶先表態，成為這十大法人買超個股中唯一的非電子股，本月以來三大法人合計買超逾1.4萬張，股價漲幅也有2.4%。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼表示，10日MSCI明晟將公布指數權重季度調整。在前次MSCI權重調整時，台股在MSCI亞洲除日本指數權重獲得小幅調升，本次若能連二升，有利於整體投資情緒。

個股 台積電 三大法人

延伸閱讀

台積電2奈米廠利多！中科二期擴建環評過關

台積電來龍科？桃園德龍國小廢校 家長議員齊反對

費半指數勁揚及台指期結算 台股大漲217點收15,618點

台積電最高價就是年後開盤那天？ 分析師：這些人抱不住…股價就會往上漲

相關新聞

台股10檔飆天價 生技股最夯、準千金股也進榜

台股今(8)日收在15,618.17點，創下今年來的新高，統計上市櫃公司中10檔收盤創下歷史天價，美時（1795）、保瑞...

50年來經驗美股1月收紅 全年上漲機率逾9成

美股S&P500指數在1月上漲6.2%，為2019年後最佳開年表現，加上2月FOMC會議升息降至一碼，整體環境前景為經濟...

通膨將死灰復燃？華爾街最準分析師喊賣美股 專家：觀察「這均線」

被市場譽為是美國去年最準的華爾街分析師Michael Hartnett，發表了一篇新文章認為下半年的通膨會死灰復燃，將會導致下半年的經濟更加衰退，且漲勢高點將很快在二月出現，要投資人把握時間賣掉股票。 對此，浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中分享看法，要觀察S&P500指數會不會翻多，就必須看「40周均線」，站上均線還不夠證明可以翻多，而是要確立長期均線的趨勢有無往上，若是有分析師所說的「末日」就不會到來。

科技景氣未見落底…反彈或為一場空 滙豐評台股「減持」 目標14,660點

台股獲利動能持續降溫，預期今年EPS將年減13.9%，在亞太除日本之外地區中排行倒數第二，滙豐並認為全球終端需求依然疲弱...

費半指數勁揚及台指期結算 台股大漲217點收15,618點

美國半導體指數收盤勁揚3%，激勵台股今(8)日在半導體族群大漲下，拉高台指期結算；終場台股以15,618.17點作收，走...

台股收漲217點 三大法人買超176.99億元

台股今(8)日開高，半導體股領軍上攻，終場收在15,618.17點，上漲217.26點，成交量2,256.59億元；三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦