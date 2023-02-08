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店家試賣為由未開發票 國稅局喊罰

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

南區國稅局指出，依《加值型及非加值型營業稅法》第28條規定，商家在開始營業前必須向當地國稅局申請稅籍登記，即使只是「試賣」階段，不管銷售額多寡，都要登記稅籍並繳納營業稅。

國稅局表示，依照營業稅法規定，只要商家總機構、固定營業場所開始營業，都要在開始營業前辦妥稅籍登記，不能以「試賣」為藉口不辦稅籍登記。而近期有店家遭民眾檢舉，購買店家開幕前試賣的促銷品，店家卻以「試賣」階段為由，未開立發票給消費者。

南區國稅局提醒，店家若未辦理稅籍登記前而銷售貨物或勞務，可處3,000元以上，3萬元以下罰鍰；若有漏稅，除追繳稅款外，並按所漏稅額處五倍以下罰鍰，且經查獲每月銷售額如已達使用統一發票標準，而有未依法取得進貨憑證或未給予他人憑證者，依據《稅捐稽徵法》第44條規定，應按查明認定之總額，處5％罰鍰。

官員也提醒，除了實體通路以外，若業者轉做網路銷售也要課稅，只要當月銷售貨物銷售額達8萬元、銷售勞務達4萬元以上，必須向國稅局辦理稅籍登記，若每月銷售額達20萬元以上者，國稅局將核定使用統一發票。

國稅局 營業稅

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