外資買超141億元 這檔航運股高居外資買超個股冠軍

被市場譽為是美國去年最準的華爾街分析師Michael Hartnett，發表了一篇新文章認為下半年的通膨會死灰復燃，將會導致下半年的經濟更加衰退，且漲勢高點將很快在二月出現，要投資人把握時間賣掉股票。 對此，浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中分享看法，要觀察S&P500指數會不會翻多，就必須看「40周均線」，站上均線還不夠證明可以翻多，而是要確立長期均線的趨勢有無往上，若是有分析師所說的「末日」就不會到來。

2023-02-08 15:11