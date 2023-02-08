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外資買超141億元 這檔航運股高居外資買超個股冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今(8)日收在15,618.17點，上漲217.26點，三大法人同步買超，尤以外資買超141.61億元最多，統計外資單日買超個股前十大發現，買超冠軍竟是航運股，榮運（2607）獲外資買超81,005張居最高，群創（3481）、友達（2409）則分居二、三名。

台股早盤以15,538.71點開高，半導體股領軍上攻，高價股也大漲，終場收15,618.17點，漲幅1.41%，收復5日線，三大法人買超176.99億元，其中外資買超141.61億元，投信買超20.75億元，自營商買超（合計）14.61億元。

統計外資買超前十大個股依序是榮運、群創、友達、聯電（2303）、台積電（2330）、國泰智能電動車、日月光投控（3711）、新纖（1409）、元大高股息（0056）、華孚（6235）等，面板雙虎，晶圓代工雙雄都是外資買超重要標的。

面板股持續獲外資買超，群創居外資買超個股第二大，單日買超43,376張，友達居第三，外資買超29,731張；另外，聯電也是續買標的，外資單日買超26,525張，台積電則獲外資買超19,455張。

外資 台積電

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