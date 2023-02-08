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台股10檔飆天價 生技股最夯、準千金股也進榜

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影
台股示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影

台股今(8)日收在15,618.17點，創下今年來的新高，統計上市櫃公司中10檔收盤創下歷史天價，美時（1795）、保瑞（6472）、奈米醫材（6612）等3檔生技股同步飆上新高價，成為盤面上的熱門焦點，另外，準千金股創意（3443）也進榜。

台股早盤以15,538.71點開高，半導體股領軍上攻，高價股也大漲，台積電（2330）上漲17元收在540元，創意漲停創下歷史新高，大盤指數一度衝高至15,631.22點，終場收在15,618.17點，上漲217.26點，漲幅1.41%，收復5日線，櫃買指數收202.69點，上漲1.88點，漲幅0.94%。

統計台股上市櫃公司中，10檔收盤價創下歷史新高，包括生技股則有美時、保瑞、奈米醫材，半導體創意，觀光股豆府（2752），其他類股有台境（8476）、宏全（9939）等2檔，還有信邦（3023）、材料-KY（4763）、高力（8996）等，都創下新天價。

生技股可說是兔年開紅盤以來的熱門夯股，保瑞子公司安成藥業胃食道逆流藥品打入美國市場，在1月下旬成功地在美國市場推出市自有學名藥Dexlansoprazole DR Capsule；保瑞去年全年營收103.2億元，突破百億大關，年增110.33%，購併安成藥業是推升營收的重要動能。

保瑞早盤以476.5元開出，股價往上攻高，突破500元關卡，終場收在漲停514元，上漲46元，不僅創下歷史新高價，同時擠下藥華藥（6446）登上生技股王寶座。

AI聊天機器人ChatGPT爆紅，創意搭上這股題材，成為今日領漲指標，早盤以858元開出後衝上漲停925元鎖死，上漲84元，創下歷史天價，也是準千金股代表，外資看好創意，目標價上看1,000元。

生技股 台積電 台股

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