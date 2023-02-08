台股大漲217點重現「七千金」 創意、世芯-KY準備中
台股今（8）日大漲217.26點，收在15,618.17點，創今年新高，千金股也再添2檔，七千金再現，祥碩（5269）及譜瑞-KY（4966）重新登上千金股行列，世芯-KY（3661）千元價位得而復失，終場收998元，另外，創意（3443）飆上漲停925元，也是準千金的一員。
台股早盤以15,538.71點開高，半導體股領軍上攻，高價股也大漲，台積電（2330）上漲17元收在540元，創意漲停創下歷史新高，聯詠（3034）、世芯-KY、聯電（2303）、聯發科（2454）、矽力-KY（6415）等科技股大漲，大盤指數一度衝高至15,631.22點，終場收在15,618.17點，漲幅1.41%，收復5日線。
台股大漲，千金股也增加兩檔，祥碩收1,010元，上漲61元，漲幅6.42%；譜瑞-KY收1,000元，上漲8元，千金股增達七家；另外，世芯-KY盤中一度衝達1,010元，可惜終場收998元，上漲49元，漲幅5.16%，距千元價位僅2元價差。
創意也是領漲指標，早盤以858元開出後衝上漲停925元鎖死到終場，上漲84元，創下歷史天價，外資看好創意，目標價上看1,000元。
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