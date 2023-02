通膨將死灰復燃？華爾街最準分析師喊賣美股 專家：觀察「這均線」

被市場譽為是美國去年最準的華爾街分析師Michael Hartnett,發表了一篇新文章認為下半年的通膨會死灰復燃,將會導致下半年的經濟更加衰退,且漲勢高點將很快在二月出現,要投資人把握時間賣掉股票。

對此,浦惠證券投顧資深分析師王倚隆(老王)於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中分享看法,要觀察S&P500指數會不會翻多,就必須看「40周均線」,站上均線還不夠證明可以翻多,而是要確立長期均線的趨勢有無往上,若是有分析師所說的「末日」就不會到來。

以下為影音內容:

最準分析師喊賣美股

Michael Hartnett他精準避開了去年美股的崩跌,也在先前預測了美股將出現跌深反彈,因此被市場譽為是去年最準的華爾街分析師。

這位美國銀行策略分析師發表了一篇新文章,認為美股漲勢已經走得太遠了!要是經濟成長在下半年崩潰,投資人將會面臨殘酷下跌。他認為這波漲勢到二月中旬就會觸及高點,大家應該要在S&P500現在4200點的這位置賣掉股票。

「The most painful trade is always the apocalypse postponed,最痛苦的交易總是延遲的末日!」Michael Hartnett的研究團隊認為,通膨在未來幾個月會再度上升,美國經濟在下半年會面臨更嚴重的衰退。

Michael Hartnett的說法與市場和其他分析師甚至跟聯準會的都不同,普遍都認為今年美國經濟第一、二季會落底,後面會開始復甦,甚至台積電(2330)也認為下半年經濟就會回來了,但Michael Hartnett卻認為美國通膨還沒結束,覺得通膨會死灰復燃,而且美國下半年的經濟會更加的衰退。

如何觀察S&P500指數會不會翻多?

舉華爾街投行的例子,說1981年到1982年的時候美股,跟去年的美股很像,就是股價一直被「40周均線給壓住」,所以如果要期待長線翻多,就要像1982年突破了40周均線之後,S&P500指數就往上狂噴。

同樣的情況要在今年出現,那就是同樣要突破40周均線,去年一整年的時間即便有碰到40周均線,但都沒過就回檔。

雖然今年單就技術面的角度來看已經有站上了40周均線,但是就長期均線要特別注意扣抵值,也就是看均線是往上還是往下,以目前長期的均線來看,它的趨勢並沒有正式的往上翻揚。

所以需要多一點的時間觀察,看它是否可以確實守住40周均線,若開始走平,且放量往上,那時候的S&P500指數就可以正式確立長線翻多。

◎內容已獲 王董的大盤籌碼 授權,未經同禁止取用轉載。