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通膨將死灰復燃？華爾街最準分析師喊賣美股 專家：觀察「這均線」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

被市場譽為是美國去年最準的華爾街分析師Michael Hartnett，發表了一篇新文章認為下半年的通膨會死灰復燃，將會導致下半年的經濟更加衰退，且漲勢高點將很快在二月出現，要投資人把握時間賣掉股票。

對此，浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中分享看法，要觀察S&P500指數會不會翻多，就必須看「40周均線」，站上均線還不夠證明可以翻多，而是要確立長期均線的趨勢有無往上，若是有分析師所說的「末日」就不會到來。

以下為影音內容：

最準分析師喊賣美股

Michael Hartnett他精準避開了去年美股的崩跌，也在先前預測了美股將出現跌深反彈，因此被市場譽為是去年最準的華爾街分析師。

這位美國銀行策略分析師發表了一篇新文章，認為美股漲勢已經走得太遠了！要是經濟成長在下半年崩潰，投資人將會面臨殘酷下跌。他認為這波漲勢到二月中旬就會觸及高點，大家應該要在S&P500現在4200點的這位置賣掉股票

「The most painful trade is always the apocalypse postponed，最痛苦的交易總是延遲的末日！」Michael Hartnett的研究團隊認為，通膨在未來幾個月會再度上升，美國經濟在下半年會面臨更嚴重的衰退

Michael Hartnett的說法與市場和其他分析師甚至跟聯準會的都不同，普遍都認為今年美國經濟第一、二季會落底，後面會開始復甦，甚至台積電（2330）也認為下半年經濟就會回來了，但Michael Hartnett卻認為美國通膨還沒結束，覺得通膨會死灰復燃，而且美國下半年的經濟會更加的衰退。

如何觀察S&P500指數會不會翻多？

舉華爾街投行的例子，說1981年到1982年的時候美股，跟去年的美股很像，就是股價一直被「40周均線給壓住」，所以如果要期待長線翻多，就要像1982年突破了40周均線之後，S&P500指數就往上狂噴

同樣的情況要在今年出現，那就是同樣要突破40周均線，去年一整年的時間即便有碰到40周均線，但都沒過就回檔

雖然今年單就技術面的角度來看已經有站上了40周均線，但是就長期均線要特別注意扣抵值，也就是看均線是往上還是往下，以目前長期的均線來看，它的趨勢並沒有正式的往上翻揚

所以需要多一點的時間觀察，看它是否可以確實守住40周均線，若開始走平，且放量往上，那時候的S&P500指數就可以正式確立長線翻多。

◎內容已獲 王董的大盤籌碼 授權，未經同禁止取用轉載。

通膨 華爾街 聯準會 2330台積電 回檔 經濟衰退

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