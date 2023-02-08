快訊

網家不發去年績效獎金！詹宏志致歉：今年起我不再領薪水

本土今+23893例、54例死亡 較上周三下降24.2%

費半指數勁揚及台指期結算 台股大漲217點收15,618點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股今日在半導體族群大漲下，拉高台指期結算；終場台股以15,618.17點作收，走高217.26點，圖為示意圖。報系資料照片
台股今日在半導體族群大漲下，拉高台指期結算；終場台股以15,618.17點作收，走高217.26點，圖為示意圖。報系資料照片

美國半導體指數收盤勁揚3%，激勵台股今(8)日在半導體族群大漲下，拉高台指期結算；終場台股以15,618.17點作收，走高217.26點，成交量為2,256.59億元。領軍多頭的台積電（2330）上漲17元以540元作收。

台股今日開盤就在台積電跳高之下，一路向上衝，創意（3443）亮燈漲停再創新高，聯詠（3034）、世芯-KY（3661）、智原（3035）、聯電（2303）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）及矽力-KY（6415）等科技股成交金額大且漲勢凌厲；其他成交金額大且上漲幅度大者包括：保瑞（6472）、合一（4743）、美時（1795）、材料-KY（4763）、元太（8069）、M31（6643）、高力（8996）、群創（3481）及友達（2409）等股。

台股半導體指數盤中漲逾3%，台積電(2330)也在盤中勁揚逾3%之外，台股掛牌的6檔半導體相關ETF漲幅也3%上下。富邦台灣半導體(0052)ETF漲幅盤中超過3.6%居冠。其他包括富邦台灣半導體(00892)、中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30 ETF（00904）及兆豐台灣晶圓製造(00913)盤中漲幅也突破3%，兆豐台灣晶圓製造(00913)與國泰費城半導體(00830)則接近3%。

第一金投顧說，1月營收陸續開出，關注創高或年增的公司，聚焦公司體質穩健、成⻑產業趨勢、評價偏低等族群伺機布局，包含解封、車用、遊戲、ABF、綠能及觀光餐飲等類股，本周觀察量能變化，嚴控資金持股水位及風險管控。

半導體 台積電

延伸閱讀

台積電最高價就是年後開盤那天？ 分析師：這些人抱不住…股價就會往上漲

對中國需求前景信心增強 國際油價大漲

壽險業買台股 單月砸347億

台股買盤換口味…棄大從小

相關新聞

費半指數勁揚及台指期結算 台股大漲217點收15,618點

美國半導體指數收盤勁揚3%，激勵台股今(8)日在半導體族群大漲下，拉高台指期結算；終場台股以15,618.17點作收，走...

台積電最高價就是年後開盤那天？ 分析師：這些人抱不住…股價就會往上漲

受惠台股春節休市期間，美股大漲激勵，30日加權指數新春開盤大漲逾400點，並以科技半導體為領漲族群，半導體產業龍頭台積電大漲逾7％；但之後的股價卻一路回檔，開盤當日成了短期的高點。 為何會這樣，之後的台積電股價走勢會是如何？浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中分析，就籌碼面可以從百張散戶持股比例觀察，若是這些人抱不住了，股票一直賣，那台積電的震盪有很高的機率只是洗盤而已，未來股價勢必會再往上。

2/8【早晨財經速解讀】鮑爾演說鴿中帶鷹?台1月出口再減兩成 波音裁員2000人

美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日在華府經濟俱樂部發表演說時表示，由於最近數據（元月就業報告）顯示勞動市場仍然非常緊俏，因此有必要加碼升息（additional interest-rate increases），且降低通膨仍要花「相當長的期間」。

保瑞飆514元天價！ 搶當生技股王

生技股上演類股股王爭奪戰，保瑞（6472）股價持續上漲，今（8）日站上500元關卡，盤中一度衝達514元，寫下歷史天價，...

ChatGPT爆紅！世芯盤中攻破千元 創意登漲停價925元

AI聊天機器人ChatGPT爆紅後，科技巨擘間的AI大戰隨著白熱化，Google、微軟、蘋果、百度等相繼參戰，台股AI概...

費半大漲 台股早盤漲近200點 台積電開漲15元

台股今(8)日開盤上漲137.8點，開盤指數15,538.71點，早盤漲近200點，最高來到15,579.07點；台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦