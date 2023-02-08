費半指數勁揚及台指期結算 台股大漲217點收15,618點

美國半導體指數收盤勁揚3%，激勵台股今(8)日在半導體族群大漲下，拉高台指期結算；終場台股以15,618.17點作收，走高217.26點，成交量為2,256.59億元。領軍多頭的台積電（2330）上漲17元以540元作收。

台股今日開盤就在台積電跳高之下，一路向上衝，創意（3443）亮燈漲停再創新高，聯詠（3034）、世芯-KY（3661）、智原（3035）、聯電（2303）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）及矽力-KY（6415）等科技股成交金額大且漲勢凌厲；其他成交金額大且上漲幅度大者包括：保瑞（6472）、合一（4743）、美時（1795）、材料-KY（4763）、元太（8069）、M31（6643）、高力（8996）、群創（3481）及友達（2409）等股。

台股半導體指數盤中漲逾3%，台積電(2330)也在盤中勁揚逾3%之外，台股掛牌的6檔半導體相關ETF漲幅也3%上下。富邦台灣半導體(0052)ETF漲幅盤中超過3.6%居冠。其他包括富邦台灣半導體(00892)、中信關鍵半導體(00891)、新光臺灣半導體30 ETF（00904）及兆豐台灣晶圓製造(00913)盤中漲幅也突破3%，兆豐台灣晶圓製造(00913)與國泰費城半導體(00830)則接近3%。

第一金投顧說，1月營收陸續開出，關注創高或年增的公司，聚焦公司體質穩健、成⻑產業趨勢、評價偏低等族群伺機布局，包含解封、車用、遊戲、ABF、綠能及觀光餐飲等類股，本周觀察量能變化，嚴控資金持股水位及風險管控。