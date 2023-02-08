保瑞飆514元天價！ 搶當生技股王

受惠台股春節休市期間，美股大漲激勵，30日加權指數新春開盤大漲逾400點，並以科技半導體為領漲族群，半導體產業龍頭台積電大漲逾7％；但之後的股價卻一路回檔，開盤當日成了短期的高點。 為何會這樣，之後的台積電股價走勢會是如何？浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中分析，就籌碼面可以從百張散戶持股比例觀察，若是這些人抱不住了，股票一直賣，那台積電的震盪有很高的機率只是洗盤而已，未來股價勢必會再往上。

2023-02-08 09:42