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保瑞飆514元天價！ 搶當生技股王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
保瑞藥業董事長盛保熙 記者曾吉松攝影／報系資料照
保瑞藥業董事長盛保熙 記者曾吉松攝影／報系資料照

生技股上演類股股王爭奪戰，保瑞（6472）股價持續上漲，今（8）日站上500元關卡，盤中一度衝達514元，寫下歷史天價，搶當生技股王；藥華藥（6446）午盤過後股價發動新一波攻勢，一度衝達514元，盤中漲幅逾2%。

台股今日開高走高，集中市場指數盤中大漲逾200點，櫃買市場也是強漲攻勢，上櫃生技股盤中漲幅逾1%，表現較上市生技股強，且上演保瑞、藥華藥生技股王爭霸。

保瑞子公司安成藥業胃食道逆流藥品打入美國市場，在1月下旬成功地在美國市場推出市自有學名藥Dexlansoprazole DR Capsule；保瑞去年全年營收103.2億元，突破百億大關，年增110.33%，購併安成藥業是推升營收的重要動能。

藥華藥今年1月營收2.32億元，年增259.42%，月減7.4%，主要貢獻來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，P1101）美國市場銷售的挹注，藥華藥表示，Ropeg在美國聯邦醫療保險覆蓋率達到100%、商業保險覆蓋率達85%，未來將持續在社區醫院推展。

保瑞早盤以476.5元開出，股價往上攻高，一度衝達514元，突破500元關卡且創歷史新高價，盤中漲幅逾9%，挑戰生技股王寶座；藥華藥早盤以505元開出，一度拉升至514元，盤中漲幅2.39%，力守生技股王寶座；兩家公司在午盤過後股價數度打成平手，生技股王爭奪激烈。

生技股 藥華藥

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