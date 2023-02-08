Fed僅升息一碼 看好投等債行情上揚

美國聯邦準備理事會(Fed)與聯邦公開市場操作委員會(FOMC)公布最新會議結果，宣布僅升息1碼，改唱溫和鴿派基調，進一步放緩升息腳步。瀚亞投資表示，聯準會利率政策拋出四大變化球，但政策方向大致與先前市場相同，預計聯準會於3月及5月各再升息25bps，隨著升息速度放慢，投資標的看好投資等級債券上漲機會。

觀察這次升息會議結果有四大變化球，包含：1.通膨放緩但居高不下，將續調高利率區間，升息步調由趕進度轉為邊走邊看；2.未來升息程度重要於升息速度；3.由Higherfor Longer轉為Highfor Longer，警告過早的寬鬆政策可能危及經濟；4.市場預期聯準會可能於3月至5月暫停升息，將焦點轉移到利率高檔持續的時間。

瀚亞投資優質公司債券基金研究團隊說，聯準會雖釋出溫和鷹派轉鴿調的投資氛圍，但利率將持續高檔、美國經濟衰退風險仍存，看好投資等級公司債將受惠於升息接近尾聲的環境，同時不漏接市場上漲機會，及達到風險分散效果。

從資金面來看，2022年投資等級債發生有紀錄以來最嚴重的資金流出，但自2022年10月利率反彈後吸引大量資金回流，顯示需求出現反轉向上的跡象；此外，投資等級債利差由2022年10月的高點回落，亦顯示景氣預期轉趨樂觀，有利投資等級債券價格走升。

投資等級債在估值和基本面方面，也相對於風險性資產更具有優勢，隨著經濟軟著陸可能性大幅提升，帶動市場對於企業與總體環境前景預期趨於樂觀，市場風險偏好升溫，令投資等級債報酬率表現自2022年10月以來持續走強。

瀚亞投資優質公司債券基金研究團隊統計過去五次升息循環，最後一次升息確立後一年，投資等級債指數平均報酬為10.8%。目前美國投資等級債殖利率約高於5%，歷史經驗顯示，當美國投資級債殖利率>5.5%進場布局，則後六個月最高報酬可達16.9%；平均報酬為4.3%；未來一年表現最高報酬達27.6%，平均報酬為8.5%，表現均亮眼。

以瀚亞投資優質公司債券基金為例，持有逾99%投資等級債，且不低於投資級BBB信評。瀚亞投資表示，相較去年充滿技術面的挑戰，今年利率環境可望相對穩定，看好投資等級債表現空間；另一方面，與對成長敏感資產相比，投資等級債健康的基本面、良好的信評展望及歷史低點的債券價格，均有助於降低成長獲利趨緩的影響，投資等級債的優質收益應可吸引更多想降風險的資金，也可望受惠於升息接近尾聲的環境，更能有效掌控風險並囊括甜美收益。